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Как мы уже сообщали, в будущем Apple планирует выпустить четыре версии смартфона iPhone 12: 5G, Max, Pro и Pro Max. Все они будут отличаться характеристиками, однако иметь очень важную общую деталь – возможность поддержки 5G сетей. По недавним данным аналитиков, на этом всё дело и закончится, но компания Wedbush Securities рассказала, что фанаты могут ожидать ещё одно устройство. На этот раз более дешевое.

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Выпущенный ими отчёт включает в себя информацию о пятом смартфоне. Его стоимость, в отличие от прошлых четырёх, будет находиться на практически минимальном уровне, притом, что начинка ничем не уступит iPhone 12 Max. Сообщается, что за него "яблочная" компания попросит не больше 60 000 рублей (800 долларов).

На данный момент точного или хотя бы примерного названия модели нет, так как Apple тщательно скрывает его существование, но уже известно, что немного заниженная цена связана с тем, что у смартфона будет отсутствовать поддержка более быстрых 5G сетей. По данным аналитиков, выпуск телефона намечен на февраль следующего года, а четыре основных устройства появятся в магазинах уже в сентябре.

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