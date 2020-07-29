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Уже скоро ожидается выход новых iPhone 12. Пока что компания Apple не сообщила, сколько именно будет стоить каждая из моделей в разных конфигурациях памяти, но за неё это делают многочисленные инсайдеры. Сегодня мы как раз и расскажем вам об одном вероятном прогнозе от пользователя Twitter с ником komiya_kj, специализирующегося на прогнозах относительно Apple и её продукции.

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В своём самом свежем инсайде пользователь указывает цены на все возможные модели iPhone 12 от 5G до Pro Max. По его словам, начальной стоимостью будет 699 долларов (50 000 рублей). За самую дорогую версию придётся выложить около 1 450 долларов (105 000 рублей).

iPhone 12 5G (5.4")

Количество памяти Стоимость 64GB

$699 (50 000 рублей)

128GB

$749 (54 300 рублей)

258GB

$849 (61 500 рублей)



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iPhone Max 5G (6.1")

Количество памяти Стоимость 64GB

$799 (58 000 рублей)

128GB

$849 (62 000 рублей)

258GB $949 (69 000 рублей)



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iPhone 12 Pro (6.1")

Количество памяти Стоимость 64GB

$1049 (76 000 рублей)

128GB

$1149 (83 000 рублей)

258GB $1349 (98 000 рублей)



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iPhone 12 Pro Max (6.7")

Количество памяти Стоимость 64GB

$1149 (83 000 рублей)

128GB $1249 (91 000 рублей)

258GB $1449 (105 000 рублей)



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Стоит отметить, что данная информация не подтверждена и является лишь утечкой. Сейчас известны только предполагаемые цены, которые могут оказаться несколько меньше или больше. Возможно, Apple объявит настоящие цены на смартфоны в сентябре этого года.

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