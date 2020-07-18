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Сегодня в полночь по МСК со всего мира начали приходить тревожные сообщения. В них говорится, что различные приложения, игры, или любые интернет-ресурсы одновременно перестали работать. Буквально некоторые части мира лишены этой проблемы, но все остальные затронуты.

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В число самых популярнейших отключенных ресурсов вошли известный среди геймеров чат Discord, который даёт пользователям много интересных функций и возможностей, краудфандинговая платформа Patreon, американский дистрибьютор Crunchyroll, все сервера Riot Games, включающие в себя многомиллионную аудиторию Leage Of Legends и недавно вышедшую смесь CS:GO и Overwatch – шутер от первого лица Valorant. На этом список, конечно, не кончается, а только начинается, но перечислить все "упавшие" приложения сейчас очень сложно, ведь их слишком много.

Первопричину этого явления определили в момент – во всём виновата американская компания Cloudflare. Именно она занимается оптовой продажей DNS-серверов, предоставляет пользователям доступ к различным сайтам. В связи с тем, что огромная часть интернета перестала работать, большинство экспертов и приписывает ей вину. Подтверждением причастности Cloudflare к сегодняшним массовым ошибкам является недавнее заявление, сделанное компанией. В нём говорится, что проблема состоит не в атаке на сервера Cloudflare, а всего лишь в неправильной работе маршрутизатора. Сейчас ситуация выясняется. Вскоре все "павшие" сервера вновь начнут стабильно работать.