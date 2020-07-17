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19 ноября текущего года выйдет одна из самых обсуждаемых игр этого лета – мультиплатформенная Action/RPG Cyberpunk 2077. В очередной раз повторять уже известную информацию об игре мы сегодня не станем, так как об этом и так постоянно говорят. Недавно появились более интересные данные от самих разработчиков игры – студии CD Projekt RED, которая создала легендарный блокбастер The Witcher 3: Wild Hunt.

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Главный дизайнер уровней будущей игры Макс Пирс вчера дал эксклюзивное интервью для журнала EDGE. В нём он поведал, как CD Projekt RED относится к конкуренции между Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Исходя из слов мистера Пирса, студия не видит соперников для игры в других студиях или их играх. То ли дело – прошлая игра про Геральта. Именно её долгожданной Cyberpunk 2077 и нужно будет превзойти, как по количеству продаж, так и по размерам прибыли.

На данный момент и при разработке Cyberpunk вся команда воспринимала создание чего-то нового, как соревнование. После оглушительного успеха Ведьмака, сделать игру лучше очень сложно. Это никто скрывать не стал, но в отличие от других студий, команда не испытывает к остальным разработчикам ненависти или неприязни, ведь любая победа в индустрии двигает её вверх. За долгие 8 лет, с того дня 2012 года, когда состоялся официальный анонс игры, её создатели пытаются совершить новый прорыв. Удастся ли им это – увидим уже через несколько месяцев.

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