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17 мая в популярный магазин приложений Play Маркет индийские разработчики добавили приложение, которое специализируется на анализе установленного на устройстве софта. Оно, по описанию в Play Маркет, разработано исключительно в образовательных целях, а его основной функцией является определение страны создателя определённого приложения на смартфоне пользователя.

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За две недели со времени добавления ПО Remove China Apps, что переводится как «Удалить китайские приложения», скачали около одного миллиона раз. Больше всего оно пользуется популярностью на территории Индии, но и во всех других странах тоже широко распространено. С помощью встроенных инструментов Remove China Apps проводит обзор всех приложений и сообщает владельцу смартфона, сколько конкретно китайских программ действует в реальном времени и их названия.

Кроме заявленного ранее безобидного просмотра китайских приложений, Remove China Apps также предоставляет возможность их быстрого удаления с пользовательского устройства. Несколько энтузиастов уже проверили программу на работоспособность. По результатам проведённого ими эксперимента, буквально за несколько секунд программа пометила Xiaomi Mi Remote и TikTok как созданные китайскими разработчиками. Пока что действует оно крайне не точно, игнорируя такие популярные китайские игры, как например PUBG Mobile.