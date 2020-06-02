Программу, удаляющую китайские приложения, скачали уже больше миллиона раз
17 мая в популярный магазин приложений Play Маркет индийские разработчики добавили приложение, которое специализируется на анализе установленного на устройстве софта. Оно, по описанию в Play Маркет, разработано исключительно в образовательных целях, а его основной функцией является определение страны создателя определённого приложения на смартфоне пользователя.
Кроме заявленного ранее безобидного просмотра китайских приложений, Remove China Apps также предоставляет возможность их быстрого удаления с пользовательского устройства. Несколько энтузиастов уже проверили программу на работоспособность. По результатам проведённого ими эксперимента, буквально за несколько секунд программа пометила Xiaomi Mi Remote и TikTok как созданные китайскими разработчиками. Пока что действует оно крайне не точно, игнорируя такие популярные китайские игры, как например PUBG Mobile.
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