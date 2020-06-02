Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Acer и Dell снижают цены на ноутбуки

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
Новейший 10400F в Ситилинке

Большинство любителей поиграть дома или в поездке (что сейчас не рекомендуется), отдают предпочтение удобным переносным ноутбукам или же портативным игровым приставкам. Хороший современный игровой ноутбук с лёгкостью потянет любую игру и даст возможность вновь ощутить себя в домашней атмосфере. Почти все хорошие лэптопы продаются по цене от 1000 долларов. Редко удается найти предложения дешевле без потери высокой планки качества устройства.

Наверняка не все активные геймеры слышали о 15,6-дюймовом игровом ноутбуке Dell G3. Он включает в себя мощный на сегодняшний момент процессор Intel i5-9300H девятого поколения, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD и видеокарту Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, которая может легко достигать 60 кадров в секунду и обеспечивать поддержку высоких настроек практически во всех играх. Такой комплект на отечественных сайтах, таких как "Связной", стоит в среднем чуть больше 1000 долларов. Недавно сайт Best Buy объявил о скидке в 150 долларов на эту модель. Без учёта приобретения дополнительных возможностей, таких как более производительный процессор Intel 9th Generation Core i7 или вдвое увеличенная оперативная память, за стандартную версию ноутбука просят 850 долларов.

Также сайт предоставляет скидку в размере 130 долларов на менее мощный ноутбук Acer Nitro 5. Из преимуществ он может похвастаться только большим экраном. Встроенная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 во всём проигрывает модели в прошлом ноутбуке.
Источник.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia acer dell g3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Intel Core i7-10700K против всех
3
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
4
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
57
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
83

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
141
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
72
9 устройств Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
2
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
263
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
271
GTX 1670 и GTX 1680 будут скоро представлены
30
Palit представила утилиту ThunderMaster для оптимизации видеокарт NVIDIA
22
Новое обновление Windows 10 привело к массовой критической ошибке у некоторых владельцев видеокарт Nvidia
23
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
304
На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
14
Первая фотография RTX 3080 с завода TSMC
42
6 флагманов OnePlus получили новую версию прошивки OxygenOS 10
4
Лучшие SSD лета 2020 года на любой кошелёк по мнению экспертов Pcgamesn
33
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 80 долларов – лучшая цена на самую популярную модель 2020 года
5
Период бесплатного доступа в российской версии NVIDIA GeForce NOW продлён до конца лета
40
В России три смартфона Huawei получат июньское обновление EMUI и Android до 10 версии
1
Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
15
OnePlus 8 Pro рекордно подешевел – цена флагмана в начале лета упала на 290 долларов
2
Intel Core i7-10700K даже без активного охлаждения показывает отличную производительность при умеренных температурах
46
Энтузиаст вернул культовой игре Ведьмак 3 оригинальные анимации и продвинутую систему боя с перекатами, которая была удалена разработчиками CD Projekt RED
3

Популярные статьи

Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
134
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
57
Серия флагманских смартфонов HONOR 30 официально представлена в России
3
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
27
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
4
PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем яркие моменты PlayStation 4
9
Intel Core i7-10700K против всех
3

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
12:28
"WebXPRT 3 Баллы Меньше – лучше" А моет наоборот? На этом сайте выпускающий редактор есть?
Intel Core i7-10700K против всех
Jack Reacher
12:27
Помню 8400 был отличным процессором , трахал во всех играх без исключения в 2 раза более дорогой Ryzen 7 2700X да и в других домашних приложениях на высоте был Хороший был процессор
Intel отправляет процессоры Coffee Lake на свалку истории
FallAlex
12:26
Ждем чем ответит MSI с томагавками и карбонами.
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
I9-master
12:26
Откуда вы знаете? Сравните x470 против x570 - при сопоставимом наполнении цена конская из-за чипсета как раз
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
I9-master
12:25
Ну не сильно то дешевле x570. Сравниваю по tuf wifi: x570 начинается от 17 тысяч, а b550 тут за 15 тысяч по факту.
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
OgoGoLog
12:25
Не, ну это бан (блог в ЧС)!!!
Банк Тинькофф выпустил простую в оформлении "виртуальную" карту Тинькофф Black
МаксЧ
12:23
как же много пластмассы и подсветки. Доли дело https://club.dns-shop.ru/review/t-105-protsessornyie-kuleryi/30851-obzor-obnovlennogo-deepcool-gammaxx-400-ex-i-sravnenie-s-wraith/
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
1injener
12:21
Тут больше виноваты не AMD и Intel, что дорогие платы этого года Z490 и B550. Это производители плат кушать хотят, т.к. с каждым годом уменьшается количество продаваемых плат и чем-то нужно компенсиро...
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
OgoGoLog
12:21
EGS повышает продажи в Steam. О как! Скоро выяснится, что Тим Суини племянник Гейба, а конкуренция в продаже видеокар..., ой игр - миф :D
Глава Epic Games заявил, что бесплатные раздачи игр в EGS способствуют росту их продаж на других платформах
Антон Тутынин
12:20
6600GT с DDR? Впервые слышу. Просто 6600 - верю
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем