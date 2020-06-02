Большинство любителей поиграть дома или в поездке (что сейчас не рекомендуется), отдают предпочтение удобным переносным ноутбукам или же портативным игровым приставкам. Хороший современный игровой ноутбук с лёгкостью потянет любую игру и даст возможность вновь ощутить себя в домашней атмосфере. Почти все хорошие лэптопы продаются по цене от 1000 долларов. Редко удается найти предложения дешевле без потери высокой планки качества устройства.

Наверняка не все активные геймеры слышали о 15,6-дюймовом игровом ноутбуке Dell G3. Он включает в себя мощный на сегодняшний момент процессор Intel i5-9300H девятого поколения, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD и видеокарту Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, которая может легко достигать 60 кадров в секунду и обеспечивать поддержку высоких настроек практически во всех играх. Такой комплект на отечественных сайтах, таких как "Связной", стоит в среднем чуть больше 1000 долларов. Недавно сайт Best Buy объявил о скидке в 150 долларов на эту модель. Без учёта приобретения дополнительных возможностей, таких как более производительный процессор Intel 9th Generation Core i7 или вдвое увеличенная оперативная память, за стандартную версию ноутбука просят 850 долларов.

Также сайт предоставляет скидку в размере 130 долларов на менее мощный ноутбук Acer Nitro 5. Из преимуществ он может похвастаться только большим экраном. Встроенная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 во всём проигрывает модели в прошлом ноутбуке.

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