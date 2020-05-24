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Недавно в связи с продлением санкций против китайской компании Huawei крупнейший завод по производству полупроводников TSMC отклонил выпуск долгожданных флагманских процессоров Kirin 1020, без которых не обойдется ни один премиальный смартфон. Конечно, это неожиданное событие обеспокоило руководство компании, но кажется, теперь по этому поводу можно не волноваться, ведь найдено решение. Huawei не лишится своих чипов.

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Оказалось, что TSMC не в праве просто взять и отменить заказов на сумму 700 миллионов долларов. Она обязана выполнить существенную долю поставок из-за того, что американские санкции не распространяются на 5-нм и 12-нм чипы. Предстоящий флагманский процессор Kirin 1020 будет встроен в смартфоны Huawei как минимум в первое время. Он работает на 5-нм техпроцессе.

К сожалению, уверенно говорить о будущих продуктах Huawei пока нельзя. Если компания получит необходимую долю процессоров, которые лягут в основу топовой модели Mate 40 Series, то дальше дело с поставками чипов ухудшится. Скорее всего китайскому производителю смартфонов придётся искать нового поставщика процессоров. Не похоже, что США планирует в скором времени снять санкции.