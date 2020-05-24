Флагманским процессорам Huawei ничего не грозит — компания получит первую партию чипов в срок
Недавно в связи с продлением санкций против китайской компании Huawei крупнейший завод по производству полупроводников TSMC отклонил выпуск долгожданных флагманских процессоров Kirin 1020, без которых не обойдется ни один премиальный смартфон. Конечно, это неожиданное событие обеспокоило руководство компании, но кажется, теперь по этому поводу можно не волноваться, ведь найдено решение. Huawei не лишится своих чипов.
К сожалению, уверенно говорить о будущих продуктах Huawei пока нельзя. Если компания получит необходимую долю процессоров, которые лягут в основу топовой модели Mate 40 Series, то дальше дело с поставками чипов ухудшится. Скорее всего китайскому производителю смартфонов придётся искать нового поставщика процессоров. Не похоже, что США планирует в скором времени снять санкции.
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