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Совсем недавно президентом США Дональдом Трампом было официально объявлено, что санкции и, соответственно, торговая война с Huawei, продлены ещё на один год. В результате этого китайская компания больше не сможет сотрудничать с такими гигантами, как Google или Microsoft. Обвинение против китайской фирмы всё такое же, что и раньше: шпионство в корыстных целях и работа на спецслужбы.

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Спустя короткое время Huawei высказала своё резко негативное отношение к такому решению, потому что, в первую очередь, оно принесёт неудобства со связью трём миллиардам людей, пользующихся услугами компании. Сегодня Huawei сделала ещё одно громкое заявление.

Начальник службы безопасности китайской компании дал интервью информационному агентству Bloomberg, в ходе которого сказал фразу: "Мы уйдём и больше не вернёмся". В его трактовке она означает, что блокировка повлечёт за собой не только потери на рынке смартфонов, а ещё и нанесёт по американской попупроводниковой промышленности сильнейший удар. Руководство Huawei надеется, что торговая война очень скоро закончится, и обе страны перейдут к сотрудничеству.

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