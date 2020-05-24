Huawei заявила, что её уход с рынка США грозит огромными потерями в сфере полупроводников
Совсем недавно президентом США Дональдом Трампом было официально объявлено, что санкции и, соответственно, торговая война с Huawei, продлены ещё на один год. В результате этого китайская компания больше не сможет сотрудничать с такими гигантами, как Google или Microsoft. Обвинение против китайской фирмы всё такое же, что и раньше: шпионство в корыстных целях и работа на спецслужбы.
Начальник службы безопасности китайской компании дал интервью информационному агентству Bloomberg, в ходе которого сказал фразу: "Мы уйдём и больше не вернёмся". В его трактовке она означает, что блокировка повлечёт за собой не только потери на рынке смартфонов, а ещё и нанесёт по американской попупроводниковой промышленности сильнейший удар. Руководство Huawei надеется, что торговая война очень скоро закончится, и обе страны перейдут к сотрудничеству.
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