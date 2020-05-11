В Китае перестал работать PlayStation Store из-за обнаружения угрозы существования бэкдоров
Вчерашним утром в Китае перестал работать фирменный магазин компании Sony PlayStation Store. Официальное заявление Twitter-канала PlayStation Weibo говорит о том, что в сервисе найдены критические проблемы с безопасностью, в связи с которыми продолжать работать с PlayStation Store нельзя, но отраслевый аналитик Даниэль Ахмад дополнил информацию новыми свежими данными.
рекламаТак как на территории Китая к скачиванию доступны только самые востребованные и много раз проверенные игры, то безопасность должна оставаться на хорошем уровне. Аналитиком было заявлено, что сервис остановил работу как из-за возможности взлома аккаунтов пользователей, так и для исследования найденных в системе задних дверей (backdoor). Их появление грозит открытием доступа к содержимому магазина из-за границы.
Также аналитик пишет, что проверка официально утверждённых игр не сможет долго оставаться прикрытием для расследования. Фактических доказательств взлома магазина пока что нет. Конкретных сроков отключения PlayStation Store не назвали.
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