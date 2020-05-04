У каждого в наше время есть смартфон. Это уже ни для кого не удивление, и как правило, произвести большое впечатление на окружение им уже нельзя, но иногда в продажи поступают редкие версии устройств, которые могут похвастаться самым низким тиражом. Они являются большой ценностью для коллекционеров и богатых фанатов. Недавно на китайских аукционах выставили на продажу две уникальные модели Xiaomi: Mi6 и Mi7. Чтобы купить их, нужно по настоящему ценить историю компании, или же быть миллионером.

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Наверняка, многие знакомы с первой моделью – Xiaomi Mi6. Его признали самым продаваемым устройством компании. Никаких особенных деталей в первом лоте аукциона нет. Единственное его отличие от стандартных моделей – это то, что он выполнен в серебристом цвете. В определённое время Xiaomi выпустила версию смартфона в уникальном серебряном оттенке, но вскоре убрала возможность покупки по неизвестным причинам. Купить его успело маленькое количество людей. Необычную версию смартфона продают на аукционе за 20 000 юаней или 2 800 долларов.

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Гораздо интереснее история у другого смартфона компании – Mi7. Его, в отличие от прошлой модели, вообще не поставили на массовое производство. Из-за этого он не вышел в розничную торговлю, но ему была уготована другая участь. Основу смартфона разработчики перенесли в популярный флагман Mi8. Цена на уникальный аппарат на аукционе составляет миллион юаней или 141 000 долларов.