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Мы уже сообщали вам два мощных рекорда продаж, которые поставили смартфоны Redmi K30 Pro и Honor 30S. Оба они заработали по 14 миллионов долларов каждый. Первый за 30 секунд, а второй всего за одну. Сегодня появилась информация про ещё одного рекордсмена. Смартфоны китайского производителя за 30 минут разработчики смогли продать на 100 миллионов юаней (приблизительно 14 миллионов долларов).

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Удивительно, что во всех трёх случаях фигурирует практически одна и та же цифра, но факт есть факт. Китайскую модель iQOO Neo 3 представили в середине прошлого месяца. Его основу составлял флагманский процессор Snapdragon 865, экран с разрешением 2408х1080 пикселей, хороший энергоёмкий аккумулятор, 48 Мп камера и возможность поддержки сетей 5G в будущем. Как оказалось, смартфоны получились настолько привлекательными, что всего за полчаса за них отдали около 14 миллионов долларов с незначительным остатком. Об этом говорит статистика, предоставленная разработчиками.

Ценник на смартфон установлен не самый бюджетный. Версия с 6/128 ГБ памяти стоит 380 долларов, а более продвинутую версию с 8/128 ГБ оценили в $423. Самая мощная конфигурация включает в себя 8/256 ГБ и стоит 480 долларов.