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Несколько лет назад сложилось так, что при использовании Matlab для выполнения математических расчётов на процессорах AMD, они показывали значительно меньшую производительность по сравнению с аналогичными чипами Intel. Сегодня эта фатальная ошибка полностью исправлена, и программа даёт возможность владельцам AMD использовать весь потенциал, а не отдельную его часть.

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Главная ошибка программы состояла в том, что при работе с Intel Math Kernel Library и любых сторонних производителях чипов, система автоматически переходила к расширению SIMD SSE1, а не более эффективным SSSE2, AVX1, SSE4 или AVX2. С сегодняшнего дня чипы AMD поддерживают расширения AVX2. Среди исследователей эта проблема не была сильно распространена, а вот студенты, выбирающие более экономные решения, максимально с ней столкнулись.

Новое обновление Matlab под названием R2020a от Mathworks уже не имеет данного бага, внедрённого случайно или намеренно. Чтобы процессоры AMD работали на полную мощь, нужно загрузить самую последнюю версию программы, и только её лицензионное издание, а ни в коем случае не пиратское.

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