Правительство США может заблокировать TSMC
Все знают о том, что правительство США в последнее время вводила против Huawei различные санкции, но совсем немногие слышали о неразрывной связи между крупнейшим литейным заводом TSMC и компанией Apple. В связи с недавними событиями, TSMC может быть внесена в чёрный список США, что представляет для Apple серьёзную угрозу продажам.
рекламаПо сообщениям ресурса Reuters, администрация президента США Дональда Трампа официально согласилась принять новые меры для полного ограничения глобальных поставок чипов для Huawei, а основным поставщиком чипов для китайской компании и является литейный завод TSMC. Теперь правительство Америки пытается расширить своё влияние на всех заграничных поставщиков путём запрета продаж чипов.
В случае, если TSMC подпадёт под один из таких запретов, в первую очередь пострадает Apple, ведь именно ей литейная компания предоставила право пользоваться первыми чипами по 5-нм технологии. Возможно, что при запрете США, новые процессоры A14 Bionic, которые только готовятся к будущему использованию, будут первыми проданы Xiaomi, Samsung или ещё кому-то другому. Для "яблочной" компании это грозит огромными потерями, но случится ли это на самом деле – никому не известно. Подробнее про это можно прочитать по ссылке.
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