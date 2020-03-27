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Правительство США может заблокировать TSMC

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Все знают о том, что правительство США в последнее время вводила против Huawei различные санкции, но совсем немногие слышали о неразрывной связи между крупнейшим литейным заводом TSMC и компанией Apple. В связи с недавними событиями, TSMC может быть внесена в чёрный список США, что представляет для Apple серьёзную угрозу продажам.

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По сообщениям ресурса Reuters, администрация президента США Дональда Трампа официально согласилась принять новые меры для полного ограничения глобальных поставок чипов для Huawei, а основным поставщиком чипов для китайской компании и является литейный завод TSMC. Теперь правительство Америки пытается расширить своё влияние на всех заграничных поставщиков путём запрета продаж чипов.

В случае, если TSMC подпадёт под один из таких запретов, в первую очередь пострадает Apple, ведь именно ей литейная компания предоставила право пользоваться первыми чипами по 5-нм технологии. Возможно, что при запрете США, новые процессоры A14 Bionic, которые только готовятся к будущему использованию, будут первыми проданы Xiaomi, Samsung или ещё кому-то другому. Для "яблочной" компании это грозит огромными потерями, но случится ли это на самом деле – никому не известно. Подробнее про это можно прочитать по ссылке.

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