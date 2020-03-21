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Сегодня в Twitter появилась очередная утечка от аппаратного лидера с ником @TUM_APISAK, показывающая превосходство неизвестного процессора Tiger Lake-U над Core i5-9400H. Оба процессора имеют одинаковую конфигурацию: 4 ядра и 8 потоков, но результаты оказались далеко не самими предсказуемыми. Возможно, решающую роль сыграла архитектура Intel Willow Cove.

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Компания уже давно подробно описала процессоры Tiger Lake-U, а вот точную дату их запуска не назвала. Показанный чип одиннадцатого поколения основан на 10-нм техпроцессе и оснащён частотой от 2,7 ГГц до 4,3 ГГц в Turbo режиме. Имеет 12 МБ кэш-памяти третьего уровня. Скорее всего Tiger Lake будет использовать графику Intel Gen12.

Неназванная модель Tiger Lake-U показала результат в 401,96 Мпикс/с. Если сравнивать с Core i5-9400H, то он выдал 352,13 Мпикс/с. Исходя из результатов, новая модель на 14,2% быстрее. Успех Tiger Lake является отличным показателем соединения архитектуры Intel Willow Cove и 10-нм процесса. Предполагается, что чип будет работать на тепловыделении в 15 Вт. Core i5-9400H же потребляет как минимум 45 Вт. Продаваться процессоры данной линейки начнут во втором квартале текущего года.

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