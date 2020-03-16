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Совсем недавно Министерство коммуникаций и связи России официально обозначило список отечественных сайтов, доступ к которым должен быть бесплатным для каждого гражданина. Осуществляться это будет в рамках проекта "социальный интернет". Казалось, что новость хорошая, но на деле оказалось по-другому. Данную инициативу со стороны министерства не оценили мобильные операторы, выдвинув резкий ультиматум.

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В список бесплатных сайтов должны входить абсолютно все порталы государственных услуг и органов власти. Сразу же за этим предложением, такие операторы как: «МегаФон», «ЭР-Телеком», Mail.ru Group, «МТС», «Вымпелком», «Яндекс» и Tele2 заявили, что если они введут проект в действие, то им потребуется немалая компенсация от правительства, в обратном случае, им придется повысить цены на тарифы.

Стоимость предоставления безлимита на социально значимые сайты операторы оценили примерно в 150 миллиардов рублей каждый год. Не пойдя на уступки, Минкомсвязи объявило, что никакой компенсации не будет, кроме того, они могут внести в список ещё и социальные сети, вместе со службами доставки еды, а возможно и популярные мессенджеры, что существенно повысит размер компенсации. В связи с этим, не исключено, что уже в конце этого года стоимость тарифов может вырасти на 20%.