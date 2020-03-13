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Сегодня уже писали о ещё невыпущеном Intel Core i9-10900T, но как говорится, много процессоров никогда не бывает. Поводом для написания этой новости стали результаты теста SiSoftware, опровергающие всю информацию о тепловыделении 10-го поколения, которую мы слышали до этого.

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Десятиядерный чип "Т" серии, как и многие процессоры этой же категории, должен быть оптимизированной версией обычных моделей, с той разницей, что буква "Т" в конце показывает крайне низкое энергопотребление. По сравнению с Core i9-10900K, все основные характеристики сохранены в полном соответствии: 10 ядер, 20 потоков и 20 МБ кэш-памяти L3. Работать она должна со значительно сниженным TDP, но тесты SiSoftware показывают абсолютно обратное.

Во время проведения теста чип показал результат в 1,9 ГГц тактовой частоты при обычном режиме и 4,49 ГГц в Turbo, но самая интересная деталь, которая не сразу бросается в глаза - его тепловыделение. Предполагалось, что из-за "Т" серии, TDP будет снижено до 35 Вт. На деле же оказалось, что процессор выдал целых 123 Вт, чего никак не должно было произойти. Такая огромная мощность ставит под сомнение слова Intel. Несмотря на достоверность источника, всегда есть возможность, что при написании результатов теста была допущена ошибка, но если это окажется правдой, то компании точно не избежать недовольства со стороны пользователей.

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