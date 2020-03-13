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35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено

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Сегодня уже писали о ещё невыпущеном Intel Core i9-10900T, но как говорится, много процессоров никогда не бывает. Поводом для написания этой новости стали результаты теста SiSoftware, опровергающие всю информацию о тепловыделении 10-го поколения, которую мы слышали до этого. 

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Десятиядерный чип "Т" серии, как и многие процессоры этой же категории, должен быть оптимизированной версией обычных моделей, с той разницей, что буква "Т" в конце показывает крайне низкое энергопотребление. По сравнению с Core i9-10900K, все основные характеристики сохранены в полном соответствии: 10 ядер, 20 потоков и 20 МБ кэш-памяти L3. Работать она должна со значительно сниженным TDP, но тесты SiSoftware показывают абсолютно обратное.

Во время проведения теста чип показал результат в 1,9 ГГц тактовой частоты при обычном режиме и 4,49 ГГц в Turbo, но самая интересная деталь, которая не сразу бросается в глаза - его тепловыделение. Предполагалось, что из-за "Т" серии, TDP будет снижено до 35 Вт. На деле же оказалось, что процессор выдал целых 123 Вт, чего никак не должно было произойти. Такая огромная мощность ставит под сомнение слова Intel. Несмотря на достоверность источника, всегда есть возможность, что при написании результатов теста была допущена ошибка, но если это окажется правдой, то компании точно не избежать недовольства со стороны пользователей.
Источник.

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pfff
01:59
Ну а как? 10 ядер с НТ @ 4.5 в турбо не смогут ни за что в 35 ватт уложиться. Да даже на базовой 1.9 при полной загрузке. Не на 14нм уж точно
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
qot
01:55
я играю на ультрах и что? в 2560*1440 всегда почти в лидерах по своему рейту, мне графика нравится и фпс приличный 150-200 в среднем думаю под него моник купить 144-160гц 2к.Но видос кваки только прим...
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VRoman
01:51
Ну от того что сиськи выросли лицо тоже очень удивлённое станет
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
Александр Підплетько
01:51
ты запусти ее сначала. во первых концепт необычный. во вторых она допиливается и постепенно внедряется доп контент. ну и третье. ТАМ ДОНАТА ВООБЩЕ НЕТУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОЧЕШЬ
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