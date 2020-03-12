Intel Core i9-10900T отметился в SiSoftware Sandra с частотой 4.5 ГГц
Ассортимент моделей, основные технические характеристики и даже цены процессоров Intel семейства Comet Lake-S давно известны, но представление об уровне их быстродействия позволяют получить только результаты тестирования.
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рекламаВ базе данных SiSoftware Sandra сегодня был обнаружен результат тестирования десятиядерного процессора Intel Core i9-10900T, чья номинальная частота составляет 1.9 ГГц. В условиях конкретного тестирования частота была повышена до 4.5 ГГц. Поскольку процессор был установлен в готовую систему производства Epson, об использовании жидкостного охлаждения вряд ли можно было говорить. Остаётся только предполагать, насколько распространённым будет данный режим работы процессора Core i9-10900T при использовании воздушного охлаждения.
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