5G в России откладывается на неопределённый срок из-за недоговорённостей Минкомсвязи и операторов
Как известно, недавно в России начались тестирования сетей нового поколения, которые продолжаются и по сей день, но дело обстоит далеко не так радужно и красиво, как могло показаться на первый взгляд. Технология 5G тестируется, это отрицать невозможно, ведь 4 самых крупных операторов нашей страны даже выдвинули собственный совместный план по внедрению её в народные массы, но всё это забраковало Министерство коммуникаций и связи, в котором резко негативно отнеслись к плану четвёрки лидеров.
рекламаЕщё в прошлом десятилетии, а именно в середине декабря операторы: «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и «ВымпелКом» собрались для обсуждения совместного развития 5G в России. После долгих переговоров они таки пришли к консенсусу, договорившись обьединиться в совместную компанию для освобождения нужных частот для хорошего функционирования 5G. После этого каждый из них мог бы отделиться и начать собственное дело. Именно так бы и случилось, если бы в дело не вмешалось Минкомсвязи, в котором заявили, что стране нужно не несколько отдельных предприятий, а единое и целостное, отвечающее за весь функционал.
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Как отметили в Министерстве, если спор не будет улажен в скором времени, то выделять необходимые частоты для 5G, по их мнению просто не имеет смысла. Это конечно же повлечёт за собой отставание России от стран, в которых 5G уже будет запущен. Представители каждой компании выразили желание иметь собственные условия выбора регионов и тарифных планов с сетями пятого поколения, но похоже, что слушать их никто не собирается.
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