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5G в России откладывается на неопределённый срок из-за недоговорённостей Минкомсвязи и операторов

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Как известно, недавно в России начались тестирования сетей нового поколения, которые продолжаются и по сей день, но дело обстоит далеко не так радужно и красиво, как могло показаться на первый взгляд. Технология 5G тестируется, это отрицать невозможно, ведь 4 самых крупных операторов нашей страны даже выдвинули собственный совместный план по внедрению её в народные массы, но всё это забраковало Министерство коммуникаций и связи, в котором резко негативно отнеслись к плану четвёрки лидеров.

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Ещё в прошлом десятилетии, а именно в середине декабря операторы: «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и «ВымпелКом» собрались для обсуждения совместного развития 5G в России. После долгих переговоров они таки пришли к консенсусу, договорившись обьединиться в совместную компанию для освобождения нужных частот для хорошего функционирования 5G. После этого каждый из них мог бы отделиться и начать собственное дело. Именно так бы и случилось, если бы в дело не вмешалось Минкомсвязи, в котором заявили, что стране нужно не несколько отдельных предприятий, а единое и целостное, отвечающее за весь функционал.

 

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Как отметили в Министерстве, если спор не будет улажен в скором времени, то выделять необходимые частоты для 5G, по их мнению просто не имеет смысла. Это конечно же повлечёт за собой отставание России от стран, в которых 5G уже будет запущен. Представители каждой компании выразили желание иметь собственные условия выбора регионов и тарифных планов с сетями пятого поколения, но похоже, что слушать их никто не собирается.
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Сейчас обсуждают

Adam Smith
23:50
слушай, ты вроде взрослый человек, но иногда такую детскую херню несешь
5G в России откладывается на неопределённый срок из-за недоговорённостей Минкомсвязи и операторов
smaximaa
23:49
а как же условная 3080ти?)
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Александр Дедок
23:49
последние пару лет не так идет у интел. где обещанные к началу 2019 года массовые 10 нанометров? Сначала обещали в 2018, потом в 2019. Начался 2020 и пока все кроме недобуков на 14нм
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smaximaa
23:47
не дороже нвидиа будет
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Alterus
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Ну так ониж конкурета 2080ти 2018года выпускают, а не 3080ти
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xenomorph1024
23:42
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5G в России откладывается на неопределённый срок из-за недоговорённостей Минкомсвязи и операторов
Adam Smith
23:41
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Adam Smith
23:37
>обсирают в основном амудешников что заслужили, то и имеют)))
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
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