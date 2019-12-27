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Сегодня игровая отрасль становится всё популярнее. Свидетельством этого является то, что даже самые неосведомлённые люди начинают интересоваться играми. Конечно, такие громадные мировые корпорации как Apple тоже хотят приобщиться к этому делу и заработать на нём крупную сумму. В связи с этим она даже пообещала выпуск своего первого игрового компьютера. Представят его не когда-то там, а уже летом следующего года.

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Создан он будет для киберспортсменов или обычных геймеров, часто играющих в игры. По словам издания Patently Apple , новому устройству подарят форму моноблока или большого ноутбука. Сообщается, что право на сборку будущего компьютера получит завод Quanta Computer в Тайване. Блоки питания для него обеспечат компании Lite-On и Delta. Стоимость на новый аппарат, как и у всех продуктов Apple, будет предельно большой - около $4 870 (300 000 рублей).

По мнению инсайдеров, геймерский компьютер представят на конференции Apple Worldwide Developers Conference, начало которой намечено на первую половину июня. Стоит отметить, что Apple всерьёз решила «покорить» рынок гейминга, ведь совсем недавно представила свой сервис Arcade, находящийся сейчас в бета-версии. Возможно, что через несколько лет все будут играть на компьютерах «яблочной» компании и пользоваться сервисом Arcade чаще, чем всеми остальными. Свою точку зрения по этому поводу просим выразить в комментариях.