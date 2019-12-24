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Энтузиасты, занимающиеся разработкой и внедрением модов в различные игры, наверняка больше всего любят детище Bethesda Softworks The Elder Scrolls V: Skyrim, ведь уже множество раз в неё встраивали всевозможные модификации. Некоторые из них даже превращают Довакина в милого котика, но сегодняшний пакет изменений совсем другого рода. В нём переделана сама структура геймплея.

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Авторы мода не раздумывая решили, что обычная игра уже давно всем надоела и поэтому её нужно кардинально изменить, превратив активную RPG в медленную и пошаговую стратегию. По словам самих разработчиков, пока что они только работают над полной версией игры, но уже сегодня можно посмотреть короткий ролик, показывающий основные черты геймплея, и попробовать демо-версию.

Завершение работы над модом планируется на начало-середину следующего года. Одним из ключевых нововведений станут новые карты. Точное их количество неизвестно. Также были обещаны и нестандартные режимы битв. Вместе с этим добавят и две дополнительные скорости передвижения и атаки: быструю и медленную. Поменяются и некоторые основные текстурные элементы. Всё это будет проходить в реальном времени. Игроки смогут обмениваться ресурсами, вещами, оружием и припасами; убивать друг друга или играть в мире. Загрузить мод можно перейдя по ссылке.