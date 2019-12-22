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Передвижение 12 миллионов американцев отслеживалось в течение двух лет

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Регулярно производители смартфонов и других устройств с функцией геолокации утверждают, что не сохраняют обрабатывающиеся данные, и вся информация про передвижение и места остановок полностью засекречена. Однако, множественные утечки и исследования авторитетных людей доказывают обратное. Сегодня мы расскажем про неутешительные результаты расследования, которое провёл журналист из New York Times.

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На днях один из сотрудников издания приобрёл целую базу данных, в которой были отмечены миллиарды отметок с передвижениями 12 миллионов граждан Америки с 2016 по 2017 год. В ней точно помечены абсолютно все места, посящаемые отдельными пользователями за долгий период, и, по словам журналиста, собирают эту информацию абсолютно легально - по личному согласию владельцев смартфонов, вот только они об этом не знают. 

По данным расследования, узнать, кто именно скрывается за конкретным идентификационным номером очень даже реально. Как пример этого была приведена учительница математики, которая единственная из своего района ежедневно ездит в школу, соблюдая один и тот же маршрут. Именно так были опознаны разные политические и военные деятели, которые точно также соблюдают одинаковую карту передвижений практически каждый день. В окончание журналистом было сказано, что если бы всем открылись настоящие масштабы отслеживания данных, то отношение к смартфонам существенно изменилось.

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