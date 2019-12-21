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Компания Apple постоянно акцентирует внимание на безопасности своих операционных систем и смартфонов в целом. И это не пустые слова, ведь она уже давным-давно создала специальную систему для материальных выплат всем, кто найдёт серьёзные ошибки в её ОС. Конечно же, как солидная компания, Apple не только ввела эту систему, но и сильно увеличила максимальную сумму за обнаружение любых недостатков.

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До сегодняшнего дня "обогатиться" за счёт компании могли только пользователи, нашедшие баги в iOS. Теперь круг операционных систем, подпадающих под Apple Security Bounty, расширился, и включает в себя ещё iPadOS, macOS, tvOS и даже watchOS. С этого момента минимальная цена за нахождение какой-либо ошибки будет составлять $25 000, а максимальная - $1 миллион.

Для различного рода уязвимостей Apple приготовила специальный документ, описывающий, сколько и за что можно получить. Минимальной стоимостью оценили обыкновенный обход блокировки смартфона, а вот целый миллион долларов дают за несанкционированную сетевую атаку на главное ядро системы. Самый подробный список с ценниками и краткое руководство по получению и выводу денег можно прочесть на их сайте. Вероятнее всего это решение даст обычным пользователям шанс пополнить кошелёк, а значит и подтолкнёт их к активным действиям в этой сфере.