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Как известно, всё время до сегодняшнего дня всероссийская перепись населения осуществлялась с помощью планшетов, закупленных в Китае. Еще в начале декабря было официально принято решение о быстром расторжении тендера, который предполагает крупные поставки планшетов. Проводил его "Ростелеком". Теперь оператора заставят его деактивировать.

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Сейчас в РФ проводят активную политику внедрения отечественных технологий вместо иностранных практически во все сферы жизни. Делается это, чтобы в экстренных ситуациях не зависеть от кого-то там, а контролировать процесс самому. Ради этой идеи власти готовы даже закупить более 350-ти планшетов, разработанных внутри страны без чьего-либо вмешательства. На планшетах будет установлена ОС "Аврора" (в настоящий момент принадлежащая Ростелекому), а не американский Android.

На все планшеты нашего производства будет распространяться гарантия сроком в два года. По данным Единого реестра российской радиоэлектроники, на сегодняшний момент существуют всего четыре марки планшетов, готовые предоставить поставки в масштабном количестве: «Деловой офис», «Ителма», «Крафтвей» и «Аквариус». Стоимость закупки "у наших" будет превышать китайскую почти на 2,5 миллиарда рублей.