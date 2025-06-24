На ней будут отображены леса, болота, горы и многое другое.

Grand Theft Auto VI обещает стать одной из важнейших премьер в истории индустрии, возвращая игроков в культовый Vice City, полностью переосмысленный для новой эпохи. Rockstar Games, известная безупречной проработкой деталей и созданием живых игровых миров, ставит перед собой задачу установить новые стандарты для жанра. Уже сегодня ясно: проект нацелен на то, чтобы задать планку для всей отрасли на годы вперёд.

Возвращение в Vice City особенно значимо для тех, кто помнит оригинальную игру 2002-го года, где город служил виртуальной версией Майами с эстетикой 1980-х. В шестой части акцент смещён на современный мегаполис с достоверной архитектурой и динамичной окружающей средой. Помимо характерных пляжей и болот, карта впервые дополнена горной местностью – элементом, отсутствующим в реальной Флориде. Это творческое отступление от географической достоверности даёт разработчикам свободу для усложнения вертикального геймплея и создания новых сценариев.

Согласно утечкам и трейлерам, мир игры не ограничится условной Флоридой. В проекте появятся территории, вдохновлённые соседними штатами, такими как Джорджия. Карта обещает быть крупнейшей в серии и включать леса, каньоны и холмы, аналогичные природным объектам вроде Providence Canyon. Переосмысленные регионы получили новые названия – Леонида (Флорида) и Глориана (Джорджия), что подчеркивает стремление студии к созданию собственной версии юго-востока США с максимально насыщенным игровым пространством.

Особый интерес вызывают слухи о ключевой роли горных районов в сюжетной линии. Предполагается, что эти территории станут ареной для значимых событий кампании, предложат уникальные испытания и зоны с повышенным уровнем угрозы, по аналогии с военными базами и охраняемыми объектами прошлых частей. Такие элементы могут добавить глубины исследованию мира и повысить градус напряжения.