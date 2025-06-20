Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Nature Astronomy: вероятность существования Девятой планеты в Солнечной системе может достигать 40%
Шанс того, что мы просто не можем её увидеть, уже почти "50 на 50".

Новая статья в Nature Astronomy вновь актуализировала дискуссию вокруг "Девятой планеты" – гипотетического тела на периферии Солнечной системы. Исследование группы из Райсского университета и Института планетарных наук оценивает вероятность существования такого объекта в 40%, и это больше, чем предполагалось ранее. Идея проста: в процессе ранней эволюции системы нестабильные взаимодействия между зарождающимися планетами нередко "выбрасывают" крупные тела на запредельные орбиты. Некоторые при этом всё-таки остаются гравитационно привязанными к Солнцу, образуя сверхудалённые миры.

По словам ведущего автора Андре Изидоро, эти процессы сродни хаотичной игре в бильярд: молодые планетезимали сближаются, отталкиваются, меняют свои траектории. На больших временных масштабах это может приводить к тому, что массивная планета окажется за сотни астрономических единиц, не потеряв при этом связи со звездой. Смелое допущение, но оно органично вписывается в картину: в поясе Койпера действительно есть несколько тел с аномальными орбитами, которые трудно объяснить без скрытого гравитационного возмутителя. Например, та же Эрида. Её эллиптическая орбита может быть следствием взаимодействий с пока не обнаруженной "Девятой планетой".

Построенные модели показывают, что при типичной динамике формирования системы шансы получить такую далёкую, но привязанную планету достигают примерно 40%. Это означает, что для Солнечной системы такой сценарий вовсе не исключение. Правда, пока всё это остаётся на уровне теории, а наблюдательных подтверждений всё ещё нет.

Ситуация может измениться с началом работы обсерватории Веры Рубин в 2025 году. Её широкое поле обзора и высокая чувствительность позволят методично просканировать дальний космос, проверив гипотезу не на словах, а на практике.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#космос #солнечная система #девятая планета
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Франция представила новую систему залпового огня Foudre, которая составит конкуренцию HIMARS
+
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
Times: Во Франции юрист нашел клад золотых монет различных исторических эпох на сумму более €3 млн
+
Разрабатываемый Европой истребитель GCAP 6-го поколения будет управлять группой БПЛА
+
Модернизированная авиабомба AASM XLR усилит наступательные возможности истребителей Rafale
+
Honor MagicPad 3 с 13,3-дюймовым дисплеем и батареей на 12450 мАч появился на изображениях
1
Астрономы запечатлели самое красочное изображение галактики за всю историю
+
В России построят первый завод полного цикла производства и переработки литий-ионных аккумуляторов
3
Старейший аэропорт Комсомольска-на-Амуре ожидает масштабная реконструкция
1
Эксперт Лямин: нанести ущерб ядерному объекту в Фордо смогут только "подземные бомбы" GBU-57
+
Моддер превратил Nintendo Switch в «самый медленный iPhone», который загружается 20 минут и сбоит
+
God of War Metroidvania перенесен на 2026 год
+
Направленное на устранение сбоев в играх июньское обновление Windows 11 принесло новые проблемы
+
Valve расширила счётчик FPS в Steam данными о загрузке CPU, видеопамяти и не только
1
Появились первые фотографии самолетов ВВС США с Парижского авиасалона
+
OpenAI готовится к запуску GPT-5 и к переопределению своей роли в ИИ-гонке
+
Кроссовер XPeng G7 способен автоматически тормозить со скорости 130 км/ч
1
Японская Sycom представила видеокарты RTX 5070, 5070 Ti и 5060 Ti с корпусными вентиляторами Noctua
+
Xiaomi представила первый Android-планшет Pad 7S Pro с «компьютерными» функциями
+
Первый замминистра энергетики РФ предложил пересмотреть представление о газе как о дешевом ресурсе
1

Популярные статьи

12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
15
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
33
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
21
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
59
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
4
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
10
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
99
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
12
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
13

Сейчас обсуждают

Илья Денисов
15:59
Т.е по твоей логике в среднем 40впс +20% =100+ ВПС ? А именно на столько больше процентов ты получишь с 5070(да ты и сам знаешь )да и то с серьезной доплатой как и сказал одной видюхи мало тогда приде...
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Дерьмитрий Непранов сосун
15:57
Ты прикинь он с форума подтер некоторые сообщения ухахаххахахахахахаахах вот это умора ахахах ахахах Хотя че ждать от непрана он тогда криво прилепленный гпуЗ с 4090 стер и написал это я подделал а о...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
NelEvg
15:56
Автосалоны надо в музеи переделывать)
Кроссовер Honda Pilot Black Edition появился в продаже в России по цене от 14,4 млн рублей
_ErOp_
15:52
Староват я для мамкиной киберкотлеты. Если у меня ограничен бюджет, я из него вытащу максимум. Ладно, с "той же ценой" лишку хватил, в остальном - я прав. 5060ти 16гб + 7500ф - для ААА фатальная лажа....
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Various Artists
15:51
С автором не согласен. Какой монитор должен быть с системным блоком который он собирал ? Оперативки 32 Гб, мне кажется можно было бы посмотреть и 48 Гб за те же деньги. Материнская плата без поддержки...
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Alex_023
15:47
Сам купил 14600К. И это мой последний Intel. В жо.. их Thread Director с e-ядрами. Однозадачные процы у Intel, мля. Теперь только "не интелектуальные" AMD, которые по прежнему умеют в многозадачность.
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Дерьмитрий Непранов сосун
15:46
Ахахахаххаахах у порвана биополярОЧКА Живет ради 5080 и игр старичок игруля 42 годика ухахаххахахх
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Повелитель драного Кити-Конча
15:46
Ток Вольфыч под хвост не баловался как Китя.Походу именно в бане его и сделали таким "друзья".Чпок и добрый вечер и Китя теперь трясет башкой
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
15:44
Порванов любитель посиделок в бане с мужичками ухахахахахвхвхвхвхвхв
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Юрий Филатов
15:37
И кому она такая нужна за 1000 баксов? Ладно бы ещё за 300
Radeon RX 9090 XT с 32 ГБ памяти и ценой в 1000 долларов сможет соперничать с Geforce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем