Шанс того, что мы просто не можем её увидеть, уже почти "50 на 50".

Новая статья в Nature Astronomy вновь актуализировала дискуссию вокруг "Девятой планеты" – гипотетического тела на периферии Солнечной системы. Исследование группы из Райсского университета и Института планетарных наук оценивает вероятность существования такого объекта в 40%, и это больше, чем предполагалось ранее. Идея проста: в процессе ранней эволюции системы нестабильные взаимодействия между зарождающимися планетами нередко "выбрасывают" крупные тела на запредельные орбиты. Некоторые при этом всё-таки остаются гравитационно привязанными к Солнцу, образуя сверхудалённые миры.

По словам ведущего автора Андре Изидоро, эти процессы сродни хаотичной игре в бильярд: молодые планетезимали сближаются, отталкиваются, меняют свои траектории. На больших временных масштабах это может приводить к тому, что массивная планета окажется за сотни астрономических единиц, не потеряв при этом связи со звездой. Смелое допущение, но оно органично вписывается в картину: в поясе Койпера действительно есть несколько тел с аномальными орбитами, которые трудно объяснить без скрытого гравитационного возмутителя. Например, та же Эрида. Её эллиптическая орбита может быть следствием взаимодействий с пока не обнаруженной "Девятой планетой".

Построенные модели показывают, что при типичной динамике формирования системы шансы получить такую далёкую, но привязанную планету достигают примерно 40%. Это означает, что для Солнечной системы такой сценарий вовсе не исключение. Правда, пока всё это остаётся на уровне теории, а наблюдательных подтверждений всё ещё нет.

Ситуация может измениться с началом работы обсерватории Веры Рубин в 2025 году. Её широкое поле обзора и высокая чувствительность позволят методично просканировать дальний космос, проверив гипотезу не на словах, а на практике.