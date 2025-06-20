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Kachka
Сверхмассивных черных дыр в космосе может быть гораздо больше, чем считалось
По новым подсчетам, 35% из них скрыты

Сверхмассивные чёрные дыры – объекты крайних плотностей и масштабов. Они могут вмещать массу, в миллиарды раз превышающую солнечную, и прятаться в центрах галактик, включая Млечный Путь. До недавнего времени считалось, что большинство этих объектов можно фиксировать по рентгеновскому и оптическому излучению. Но новые оценки ставят под сомнение эту уверенность.

Согласно результатам международного исследования под руководством профессора Пошака Ганди (Университет Саутгемптона), до 35% сверхмассивных чёрных дыр скрыты под плотными слоями космической пыли, что более чем вдвое выше прежних оценок, державшихся на уровне 15%.

Анализ опирался на перекрёстную сверку данных двух спутников NASA: инфракрасного IRAS и рентгеновского NuSTAR. Некоторые из найденных объектов ранее не фиксировались вовсе: пыль экранировала свет в видимом спектре, но в инфракрасном диапазоне вещество вокруг чёрных дыр продолжало излучать – этого оказалось достаточно, чтобы обнаружить активность аккреции.

Сверхмассивные чёрные дыры не рождаются как их звёздные аналоги. Они формировались в ранней вселенной. Вероятно, через слияния компактных тел, поглощение газа и хаотичные процессы на стыках протогалактик. Со временем они становятся центрами гравитационного притяжения для вещества и играют структурную роль в формировании галактик, включая темпы звездообразования.

По словам Ганди, открытие может изменить представления о распределении таких объектов во вселенной. Если доля скрытых чёрных дыр действительно столь велика, необходимо пересматривать базовые модели роста, а также статистику появления активных ядер.

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#космос #черные дыры
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