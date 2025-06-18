Она растянулась на 65 000 световых лет.

Одна из ближайших к нам спиральных галактик за пределами местной группы – NGC 253, или галактика Скульптор, впервые была детально картографирована в десятках тысяч спектральных каналов. Съёмка, выполненная с помощью спектрографа MUSE на телескопе VLT (ESO), позволила собрать данные, охватывающие масштаб почти в 65 000 световых лет. По сути, полную ширину галактического диска.

Наблюдения длились более 50 часов и включали свыше сотни экспозиций, объединённых в единую панораму. Этот массив позволил проследить распределение и состав ионизованного газа, включая излучение водорода, серы, азота и кислорода. В результате команда получила уникальные данные о зонах звездообразования и структуре межзвёздного вещества.

В области центрального диска галактики обнаружен выраженный конус выброса ионизированного газа – признак активности сверхмассивной чёрной дыры, аналогичный структурам, зафиксированным ранее в галактике M82. По всей плоскости диска локализовано свыше 500 планетарных туманностей, что является редким результатом для объектов, удалённых более чем на 10 млн световых лет. Это не только уточняет темпы эволюции звёзд солнечного класса, но и даёт представление о том, как перерабатывается вещество на поздних стадиях звёздных жизней.

По словам Энрико Конью (ESO), уникальность NGC 253 заключается в её промежуточном положении: она достаточно далека, чтобы восприниматься как законченная система, и достаточно близка, чтобы увидеть её "внутреннюю механику". Его соавтор, Кэтрин Крекель из Гейдельберга, подчёркивает, что впервые астрономы могут одновременно анализировать макроскопические характеристики газа, его потоки, плотности и химический состав.