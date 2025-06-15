Новые смартфоны явно станут весомым обновлением по сравнению с нынешним поколением.

До релиза iPhone 17 Pro и Pro Max остаётся примерно три месяца, но уже сейчас можно собрать условный портрет будущих флагманов. Источники разрозненные, но звучат всё увереннее: что-то из этого почти точно дойдёт до финальной сборки.





Начнём с корпуса. Появились устойчивые слухи, что Apple откажется от титана в пользу алюминия. Причина – снижение веса и, возможно, упрощение сборки. Спинка будет комбинированной: стекло плюс металл. Это решение может упростить теплоотвод и обслуживание, хотя звучит как шаг назад по части премиальности.

Камеры тоже переработают. Блок станет прямоугольным, но сохранит треугольное размещение модулей. Главный апгрейд придется на телеобъектив: 48 Мп вместо прежних 12. Это серьёзное обновление, особенно на фоне слухов о 8K-видео съёмке и одновременной записи с двух камер.

Фронталка обновится впервые за несколько лет: 24 Мп, лучше поведение при слабом свете. Это касается всей линейки iPhone 17, а не только Pro-версий.

Новые смартфоны получат чип A19 Pro, выполненный на 3-нм техпроцессе (третья итерация). Упор не на мощность, а на энергоэффективность. RAM вырастет до 12 ГБ, впервые со времён iPhone 12 Pro. Сделано это, скорее всего, в расчёте на систему Apple Intelligence: ИИ-задачи растут, и базовой памяти уже не хватает.

Pro Max, судя по утечкам, станет толще. В теории ради аккумулятора и новой системы охлаждения.