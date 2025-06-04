Полностью защищенный от земных радиопомех.

Радиошум на орбите уже не просто проблема – это барьер, который грозит закрыть человечеству доступ к целым диапазонам космоса. На фоне растущего числа спутниковых группировок NASA возвращается к идее, которая звучала ещё в 1980-х: построить радиотелескоп на обратной стороне Луны.

Проект получил название Lunar Crater Radio Telescope (LCRT). Предполагается, что гигантский сетчатый рефлектор диаметром около 350 метров будет натянут внутри одного из естественных лунных кратеров с помощью автономной системы тросов. Такая локация имеет решающее преимущество – полную радиотишину. Обратная сторона Луны надёжно экранирована от земных сигналов, а значит, позволяет фиксировать ускользающие низкочастотные импульсы, которые с Земли попросту не видны.

Формально проект курирует Лаборатория реактивного движения NASA. С 2020 года LCRT продвигается в рамках программы NIAC, куда откладывают инициативы, которые ещё не имеют одобрения на реализацию, но рассматриваются как потенциальные прорывы. Сейчас разработчики тестируют прототип на базе станции Оуэнс-Вэлли в Калифорнии. Если проект перейдёт к следующей фазе, реальная сборка на Луне может стартовать в 2030-х.

Однако путь к запуску будет непрост. Только по предварительным оценкам LCRT обойдётся в $2,6 млрд. На фоне конкуренции с марсианскими миссиями и программой Artemis это внушительный запрос. Научное сообщество, впрочем, всё настойчивее требует решений в этой области.