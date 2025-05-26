Каждая фотография прошла детальную постобработку.

Поверхность Солнца снова стала чуть ближе. На телескопе VTT, установленном на Тенерифе, появилась система камер, способная снимать звезду в разрешении 8000 на 6000 пикселей. Для астрономической фотографии это прорыв, особенно если учитывать, что речь идёт не о красивой картинке, а о чистой научной визуализации.

Обычно приходится выбирать: либо высокая детализация, либо широкий охват. Классические солнечные телескопы "увеличивают" мелкие фрагменты, теряя глобальную картину. Или наоборот – охватывают весь диск, но без шансов разглядеть структуру. Новая камера решила этот конфликт. Она охватывает до 200 тысяч километров поперёк (это примерно седьмая часть диаметра Солнца), и при этом сохраняет чёткость вплоть до 100 км на снимке.

Важна не только картинка. Камера делает сотни кадров в секунду с долями экспозиции. Потом идет постобработка. Убирают помехи от атмосферы, складывают кадры, повышают чёткость. Именно так удалось добиться стабильной дискретности в 20 секунд. Это уже позволяет "ловить" быстрые вспышки и динамику солнечных пятен.

Активация такой системы открывает путь к более тонкому анализу, особенно когда речь идёт о магнитных аномалиях. По словам Рольфа Шлихенмайера (KIS, Фрайбург), без одновременного изучения фотосферы, полей и долгосрочных циклов никаких серьёзных выводов о солнечной активности сделать нельзя.

VTT с новой камерой стал не просто наблюдательной платформой, а полноценным инструментом для теста моделей. Каждая такая съёмка – это ключ в понимании того, как ведёт себя плазма в верхних слоях Солнца.