Сойти с орбиты ей не суждено никогда.

Как известно, у Солнца особый статус – звезда-одиночка. Но таких во вселенной немного. Большинство звёзд живут парами. Иногда между ними достаточно пространства, чтобы вокруг каждой могли возникнуть планеты. Но бывают и совсем тесные дуэты: звёзды на орбитах, по размерам сравнимых с орбитой Марса. В таких случаях планетные системы если и формируются, то вращаются сразу вокруг обоих светил.

История с ν Octantis всё усложняет. Это двойная звезда в южном небе. Главный компонент примерно в полтора раза массивнее Солнца. Второй – тусклый объект на вытянутой орбите в пределах 2-3 астрономических единиц. Теперь мы знаем, что это белый карлик, хотя поначалу природа спутника была неясна. Инфракрасные наблюдения не показали яркости, характерной для обычных звёзд.

Но главное даже не в этом. Между двумя телами, почти посередине, обнаружена планета. Она движется в обратном направлении, ретроградно. И именно в этом направлении орбита оказалась устойчивой. Модели с прямым движением показывали полную нестабильность. Наблюдения с HARPS, проведённые в течение двух лет, уточнили картину. Орбита планеты наклонена на 17 градусов и действительно обратна орбите звезды-спутника. Почти парадокс, ведь большинство таких систем не допускают устойчивости.

Теорий на этот счет несколько. Возможно, планета образовалась дальше, а потом её "втянуло" внутрь из-за эволюции системы или гравитационных сбоев. Другой вариант предполагает, что планета сформировалась после того, как спутник стал белым карликом.