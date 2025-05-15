В недавней публикации в AIP Advances ученые без всякого заигрывания уверяют, что, может, гравитации вовсе не существует. Может, это что-то, что вырастает из информации. Или даже не вырастает, а просто удобно сворачивается для человеческого глаза.

Автор предлагает забыть про гравитацию как про самостоятельную сущность: не тянет ничего и никуда. Просто вселенная оптимизирует данные, как компьютер. Например, есть куча разбросанных кусочков по космическому пространству, а потом они собираются в звезду, планету или что угодно компактное, и все сразу становится проще. Хранить и описывать информацию проще.

Вводится понятие "второй закон инфодинамики". Он, в отличие от закона термодинамики, не про хаос, а наоборот. Чем меньше различий в системе – тем она "лучше". Ещё один пример – чашка кофе. Горячая представляет собой бардак, частицы с разной энергией. Как только она остывает, хаос превращается в порядок. То же самое и с материей: хаос собирается в форму. И тут возникает "сила", но не физическая, а как будто информационная.

Плюс в том, что расчёты, как говорят, совпадают с тем, что давал Ньютон. То есть сила, которую мы воспринимаем как гравитацию, может быть побочным эффектом алгоритма, который старается сделать систему компактнее. Гравитация в этой теории описывается не как притяжение, а как компрессия материи.