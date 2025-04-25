Портал 4chan, один из самых одиозных реликтов сетевой эпохи, недавно оказался в коме. И вполне вероятно, что выхода из неё не будет. В ночь на 14 апреля платформа, некогда породившая Пепе, троллинг как искусство и бесконечные цифровые сливы, внезапно ушла в офлайн. Почти сразу за этим последовала публикация внутренних файлов. Стало ясно, что ресурс не просто взломали, его, скорее всего, демонтировали изнутри.

Ответственность взяли на себя активисты форума Soyjak.party – самопровозглашённые антагонисты 4chan. По их словам, доступ к админке был получен ещё в прошлом году, а нынешний взлом – лишь финальный акт. По крайней мере один аккаунт администратора скомпрометирован. Восстановлена и искажена доска, ранее удалённая модераторами. Текущая ошибка 503 является следствием внутреннего разрушения инфраструктуры. Утёкшие данные говорят о техническом состоянии, близком к реликтовому: дыры в коде, устаревшая логика безопасности, отсутствие даже базовых защитных фильтров.

IP-адреса, почты, привязанные к модераторским учёткам – всё это теперь в открытом доступе. Также слили данные подписчиков. Отдельный источник, называющий себя бывшим модератором, заявил TechCrunch, что хакеры получили полный контроль. Если это так, у платформы нет реальных шансов на перезапуск. Ни резервов, ни доверия аудитории, ни инфраструктуры.

4chan появился в 2003 году как англоязычный аналог японского 2channel. Первоначально портал был пространством для обсуждения аниме и визуальных новелл. Позже стал площадкой, где выкристаллизовались цифровые субкультуры, частично вышедшие за пределы интернета. На 4chan зарождались флешмобы, кампании, утечки и хаос.