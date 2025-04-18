Тем не менее, закон США массовую скупку билетов не запрещает.

Идея, которая когда-нибудь приходила в голову многим: а что, если просто купить все возможные лотерейные билеты, чтобы точно гарантировать себе джекпот? На практике, конечно, это либо очень дорого, либо слишком рискованно. Но весной 2023 года группа азартных игроков, в которую входил бывший лондонский банкир Бернард Марантелли, решилась проверить, как можно обойти систему. Они выбрали для своей цели крупнейший джекпот того времени, который составлял $95 миллионов в Техасской лотерее.

Стоимость билета была всего $1, а общее количество возможных комбинаций – 25,8 миллиона. При этом учитывалось, что только один билет может выиграть, что позволяло рассчитывать на чистую прибыль порядка $60 миллионов. Всё зависело от того, чтобы никто не выбрал те же шесть чисел.

Чтобы воплотить этот план в жизнь, Марантелли привлек известного австралийца сербского происхождения Зелько Раногайца, также известного под псевдонимом Джон Уилсон. Этот человек давно стал знаменитым благодаря своим схемам, в которых ему удавалось обыгрывать многие системы, от казино до тотализаторов.

Команда арендовала несколько временных пунктов для печати билетов, среди которых были и склад, и бывший стоматологический кабинет. Для того чтобы обойти ограничения, они использовали терминалы, зарегистрированные у одного из поставщиков лотерейных услуг, Lottery.com. Этот оператор, оказавшийся в тяжёлой финансовой ситуации, согласился предоставить им необходимое оборудование.

Каждая возможная комбинация чисел была переведена в QR-код. Работники сканировали их с экранов, что обеспечивало непрерывную печать – более 100 билетов в секунду. В итоге они смогли покрыть почти 99,3% всех возможных вариантов. Билеты сортировались по коробкам, и в случае выигрыша нужная комбинация была легко доступна.

Как и следовало ожидать, один из билетов оказался выигрышным. После всех налоговых выплат сумма составила $57,8 миллиона. Учитывая расходы на операцию, команда получила $20 миллионов.