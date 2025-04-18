Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
WSJ: в Техасе группа игроков скупила билеты местной лотереи и выиграла 95 млн долларов
Тем не менее, закон США массовую скупку билетов не запрещает.

Идея, которая когда-нибудь приходила в голову многим: а что, если просто купить все возможные лотерейные билеты, чтобы точно гарантировать себе джекпот? На практике, конечно, это либо очень дорого, либо слишком рискованно. Но весной 2023 года группа азартных игроков, в которую входил бывший лондонский банкир Бернард Марантелли, решилась проверить, как можно обойти систему. Они выбрали для своей цели крупнейший джекпот того времени, который составлял $95 миллионов в Техасской лотерее.

Стоимость билета была всего $1, а общее количество возможных комбинаций – 25,8 миллиона. При этом учитывалось, что только один билет может выиграть, что позволяло рассчитывать на чистую прибыль порядка $60 миллионов. Всё зависело от того, чтобы никто не выбрал те же шесть чисел.

Чтобы воплотить этот план в жизнь, Марантелли привлек известного австралийца сербского происхождения Зелько Раногайца, также известного под псевдонимом Джон Уилсон. Этот человек давно стал знаменитым благодаря своим схемам, в которых ему удавалось обыгрывать многие системы, от казино до тотализаторов.

Команда арендовала несколько временных пунктов для печати билетов, среди которых были и склад, и бывший стоматологический кабинет. Для того чтобы обойти ограничения, они использовали терминалы, зарегистрированные у одного из поставщиков лотерейных услуг, Lottery.com. Этот оператор, оказавшийся в тяжёлой финансовой ситуации, согласился предоставить им необходимое оборудование.

Каждая возможная комбинация чисел была переведена в QR-код. Работники сканировали их с экранов, что обеспечивало непрерывную печать – более 100 билетов в секунду. В итоге они смогли покрыть почти 99,3% всех возможных вариантов. Билеты сортировались по коробкам, и в случае выигрыша нужная комбинация была легко доступна.

Как и следовало ожидать, один из билетов оказался выигрышным. После всех налоговых выплат сумма составила $57,8 миллиона. Учитывая расходы на операцию, команда получила $20 миллионов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#лотерея #лотереи #лотерейный выигрыш
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
3
Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
23
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
6
Журналисты из Golem называют требования для Windows 11 "фиктивными"
4
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
One UI 7 для Samsung Galaxy S23 может выйти 22 апреля 2025 года
+
RedMagic анонсировала новый игровой планшет с компактным дизайном
+
Новый игровой планшет Honor Pad GT с дисплеем 144 Гц будет представлен 23 апреля
+
Gigabyte представила низкопрофильную карту GeForce RTX 5060
1
Roborock Q8 Max Pro подешевел в три с лишним раза с начала продаж
+
Samsung выпустила апрельское исправление безопасности для смартфонов Galaxy
+
Китай создал систему ПРО, превосходящую американскую THAAD
+
22 апреля состоится презентация Vivo T4 5G с процессором Snapdragon 7s Gen 3
+
Segway выпустила электросамокат Ninebot F3 с запасом хода до 64 км
+
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
РИА Новости: Президент обратил внимание на назревшую проблему многоэтажек в России
10
В новом драйвере Geforce 576.02 Nvidia решила многие из возникавших проблем
5
ASUS представляет игровой ноутбук TUF A14 с процессором Ryzen AI 7 350
+
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
13
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
68
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
22
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
2

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
21:28
Сво надо обслуживать, а ты видел у людей какие системники засраные? У большинства принцип вставил и забыл, а сво не даст забыть, будет всегда напоминать о себе.
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
ЧatoБoт
21:25
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
ЧatoБoт
21:24
Рыжий, слив засчитан! И как гутарят кастрюлеголвые: ТакЪ! Трусикер не даст соврать.
Трамп: США выйдут из переговоров по Украине при саботаже одной из сторон
Sashka Alexandrov Alekc A
21:18
И где новинки 2025 года??? К примеру ASRock B650M Pro X3D, или АМД В840, В850, Х870, Х870Е. Хватит старьё продавать по завышенным ценам.
О рынке материнских плат на сокете АМ5 (AMD) на начало 2025 года
ebatoryi
21:17
пиндосы китаю проиграли торговую войну.И трамп сейчас в нехватке времяни,пытается перевернуть игровую доску.
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
ЧatoБoт
21:12
В Отаку тогда!
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
ebatoryi
21:11
никто не отступит.
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
ЧatoБoт
21:09
Из недр, рядом с нафтой? Сильно, однако.
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
ЧatoБoт
21:09
Шеша, иди нюхай свой писюн, долбодятел ущербный.
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
ebatoryi
21:08
так больше информации анализируешь.
США предлагают сохранить за РФ взятые под контроль территории для урегулирования конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем