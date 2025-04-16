Это почти в два раза больше, чем у текущего флагмана компании — iPhone 16 Pro Max, стартовая цена которого составляет $1199.

Слухи о складном iPhone всплывают уже не в первый раз, и, похоже, теперь разговоры начинают обретать более конкретные очертания. Согласно информации от источника Instant Digital (через MacRumors), Apple якобы определилась с ценовой планкой: от $2100 до $2300. Причём это не топовая комплектация, а так, базовая модель. Всё, что сверх – память, модули, возможно даже корпус, уже идёт отдельной строкой.

Даже на фоне текущих флагманов ценник выглядит как скачок в другой эшелон. Для сравнения: iPhone 16 Pro Max в США стартует с $1199. Новый MacBook Pro 14" с чипом M4 стоит $1599. Galaxy Z Fold 6 от Samsung, прямой конкурент в складном сегменте, – $1899. То есть Apple с первого шага уходит выше всех и позиционируется где-то между ноутбуком и концептом. В какой-то степени выходит за рамки привычного смартфона, как по смыслу, так и по цене.

Впрочем, сам факт цены не так важен, как то, что она говорит об устройстве. Очевидно, Apple пытается задать новый тон и одновременно намекает, что в категории гибких флагманов она не собирается играть по чужим правилам. Правда, из доступных утечек не всё звучит однозначно. Например, согласно Digital Chat Station, устройство лишится Face ID – технологии, которая с iPhone X воспринимается как безальтернативная. Вместо неё будет подэкранная камера. Кроме того, предполагается, что Touch ID вернётся в боковую кнопку.

Сроки выхода пока туманны. Большинство прогнозов говорят о 2026 году. Более ранние оценки предполагали цену ближе к $2000, но теперь становится ясно, что даже эта планка будет пройдена.