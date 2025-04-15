Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Учёные считают отсутствие признаков жизни на экзопланетах источником ценной информации
Даже если жизнь найдут на 1% экзопланет, это станет великим событием.

В астрономии молчание порой оказывается более красноречивым, чем любые сигналы. Группа учёных из ETH Цюриха и Института SETI предложила рассматривать отсутствие признаков жизни на экзопланетах не как разочарование, а, наоборот, как источник ценной информации. Статья с соответствующим анализом недавно вышла в The Astronomical Journal.

Исследователи утверждают, что если мы не видим биосигнатур на обширной выборке потенциально пригодных для жизни планет, это уже само по себе даёт некий ориентир. Согласно модели, даже при условии, что 40-80 экзопланет земного типа скорее всего окажутся "пустыми", можно будет оценить распространённость жизни в космосе, пусть и через отрицательные данные. Такая статистика способна очертить верхнюю границу. Предположим, не более 10-20% от аналогичных объектов действительно обитаемы. Это не говорит о том, что жизнь уникальна, но позволяет ограничить поле для догадок.

В рамках нашей галактики, даже столь скромные проценты означают миллиарды потенциальных миров. На этом фоне сама идея об исключительности Земли перестаёт быть безальтернативной. Впрочем, всё упирается в достоверность наблюдений.

Главный автор, Даниэль Ангерхаузен, подчёркивает, что важно не количество просмотренных планет, а точность в интерпретации. Ложноотрицательные результаты или ошибки в анализе атмосферных данных способны полностью исказить картину. Даже одна пропущенная биосигнатура из-за технического сбоя может быть воспринята как отсутствие жизни, что впоследствии приведет к ошибочным выводам.

Всё чаще речь заходит не о поиске инопланетян в привычном смысле, а о статистике биологических условий. Химический состав атмосферы, следы метаболических процессов, отклонения в энергетическом балансе планеты, это и есть те самые маркеры, называемые биосигнатурами. Пока они не зафиксированы ни на одном известном объекте. Но как раз эта тишина может оказаться научно полезной.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#космос #вселенная #планеты #экзопланеты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия восстановит речной советский порт "Агидель" и железную дорогу к нему
+
GeForce RTX 5060 Ti заметили у немецких ритейлеров — цена видеокарты превышает MSRP на 47-79%
3
Radeon RX 9070 XT сравнили в играх с GeForce RTX 5070 Ti в режиме растеризации и с включением RT
19
На Урале стартовал проект по расширению трассы А-310, соединяющей Россию и Казахстан
+
Электровелосипед Explorer 4.3 с запасом хода до 170 км поступает в продажу по цене от 1699 евро
1
Раскрыты технические характеристики новой Lada Iskra
1
Kawasaki разработала мотоцикл-робот способный преодолевать бездорожье как живое существо
+
«Уралвагонзавод»: Вооружение БМПТ обеспечивает «море огня» для уничтожения целей
1
POCO Launcher получил апрельское обновление с улучшениями анимации и стабильности
+
Casio и Surfrider Foundation в 2025 году представят часы G-Shock с солнечной батареей
+
Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе скальное образование, состоящее из сферических структур
+
ASUS ROG NUC 2025 с GeForce RTX 5080 и Core Ultra 9 275HX поступит в продажу по цене $3300
+
Японские технологические гиганты разрабатывают широкополосный оптический SSD
1
Опубликован список устройств, владельцы которых могут обновиться до Android 16 beta
+
Эксперт "Газинформсервис" предупредила о новых схемах мошенников с ИИ и Android-вирусами
1
Microsoft снимает ещё одну блокировку обновления до Windows 11 24H2
+
Мировые сборы Minecraft превысили $400 млн всего за 10 дней
+
Audio-Technica представила проигрыватель Hotaru с подсвечивающимся плавающим диском
+
На спутниковых снимках были замечены российские Су-35 в Алжире и новая авиабаза
+
ВМС США успешно испытали рой беспилотных надводных аппаратов с новой автономной системой управления
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
1
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
36
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
26
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
6
ТОП-12 самых громких провалов корпорации Apple в XXI веке
10
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
3
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
5
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
2
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
63
Зачем Sony повысила цены на PlayStation 5, почему забыла о США, и как это повлияет на жителей РФ
+

Сейчас обсуждают

NONsens
04:14
Не знаю как с другими издателями, но например с IEEE ситуация такая. Я плачу за их членство, плачу за участие в конференциях чтобы публиковать у них статьи, отчислений не получаю, и должен платить $10...
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Алик Рабинович
04:11
Снова Палит?Одни Палиты .Компания что надо. ...
DIY Repair Hour рассказал о возгорании RTX 4070 из-за блока питания без защиты от перегрузки по току
310
04:09
Я думаю, что они прекрасно понимают, что если сделают кого-то гомосеком, то вся серия провалится в прокате. Одно дело – испортить один фильм, другое дело – выбросить целую киновселенную.
HBO официально объявила основной взрослый состав актёров для сериала о Гарри Поттере
Майкопское Честное
04:09
Шешунец перешёл на осликов и не пожалел. Говорят ещё, что свиньи охрененная тема, но для шушика это харам.
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
310
03:56
В те времена люди были дикими. Сейчас хотя бы интернет появился и можно общаться. Сегодня старые методы не работают.
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
310
03:48
А если розовые пони не используют номерных знаков ? Без публичности невозможно нормально управлять ничем кроме самого себя.
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
310
03:46
Мне не известен этот термин. Википедия пишет что это псевдонаучный термин. Скорее всего он был придуман европейцами. Европейцы точно не произошли от драконов. Поэтому, это – разные народы.
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
310
03:43
Японцы сохранили память про бледнолицых – макияж гейши.
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Garthar
03:42
Арии там не пробегали случаем?
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Garthar
03:42
Что-то от этих исследований плоскоземельщиной повеяло
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем