Даже если жизнь найдут на 1% экзопланет, это станет великим событием.

В астрономии молчание порой оказывается более красноречивым, чем любые сигналы. Группа учёных из ETH Цюриха и Института SETI предложила рассматривать отсутствие признаков жизни на экзопланетах не как разочарование, а, наоборот, как источник ценной информации. Статья с соответствующим анализом недавно вышла в The Astronomical Journal.

Исследователи утверждают, что если мы не видим биосигнатур на обширной выборке потенциально пригодных для жизни планет, это уже само по себе даёт некий ориентир. Согласно модели, даже при условии, что 40-80 экзопланет земного типа скорее всего окажутся "пустыми", можно будет оценить распространённость жизни в космосе, пусть и через отрицательные данные. Такая статистика способна очертить верхнюю границу. Предположим, не более 10-20% от аналогичных объектов действительно обитаемы. Это не говорит о том, что жизнь уникальна, но позволяет ограничить поле для догадок.

В рамках нашей галактики, даже столь скромные проценты означают миллиарды потенциальных миров. На этом фоне сама идея об исключительности Земли перестаёт быть безальтернативной. Впрочем, всё упирается в достоверность наблюдений.

Главный автор, Даниэль Ангерхаузен, подчёркивает, что важно не количество просмотренных планет, а точность в интерпретации. Ложноотрицательные результаты или ошибки в анализе атмосферных данных способны полностью исказить картину. Даже одна пропущенная биосигнатура из-за технического сбоя может быть воспринята как отсутствие жизни, что впоследствии приведет к ошибочным выводам.

Всё чаще речь заходит не о поиске инопланетян в привычном смысле, а о статистике биологических условий. Химический состав атмосферы, следы метаболических процессов, отклонения в энергетическом балансе планеты, это и есть те самые маркеры, называемые биосигнатурами. Пока они не зафиксированы ни на одном известном объекте. Но как раз эта тишина может оказаться научно полезной.