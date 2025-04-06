Считается, что в это время галактики только начинали формироваться.

Как известно, с космосом всегда так: ты думаешь, что примерно представляешь его ход дел, а потом появляется телескоп вроде JWST, и приходится всё переосмысливать. В этот раз астрономов озадачила галактика с малопоэтичным названием RUBIES-UDS-QG-z7. Её открыли во время второго цикла наблюдений James Webb. Это открытие уже поставило под сомнение многое из того, что мы считали устоявшимся.

RUBIES-UDS-QG-z7 – крошечная по космическим меркам (всего 650 световых лет в поперечнике), но в ней более 10 миллиардов солнечных масс. То есть она массивна и плотна до абсурда. Но главное даже не это. Она спокойна или "мертва" по-астрономически: звёзды там больше не рождаются. И это происходит всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва.

По "школьной" модели эволюции, в такое время, галактики вообще-то ещё только пробуют собраться в кучу и научиться превращать газ в светила. А тут готовый, "погасший" объект.

Обычно считается, что для этого требуется время: массивные объекты тянут газ из межгалактической среды, запускают термоядерную фабрику, растут, эволюционируют, и только потом остывают, становятся "мертвыми". Всё это, по нашим представлениям, занимает сотни миллионов, если не миллиарды лет.