Однако даже нейросети предупреждают, что их метод слишком упрощен.

Администрация президента США Дональда Трампа снова оказалась в центре скандала. На этот раз из-за недавно введенных индивидуализированных тарифов, которые, по словам экс-президента, были рассчитаны с учётом торговых дефицитов США с конкретными странами. Однако экономисты и журналисты нашли в этих цифрах множество странностей. Некоторые страны из списка вообще не ведут торговлю с Америкой, а ряд тарифов распространяется на необитаемые острова, населённые только пингвинами, которым, по очевидным причинам, торговать нечем.

С 5 апреля все страны мира столкнутся с базовым тарифом в 10%, а с 9 апреля для 60 из них начнёт действовать дополнительный сбор, местами доходящий до 50%. Формально цель этих мер заключается в том, чтобы защитить экономику США от нечестной торговли. Но когда эксперты увидели перечень затронутых стран, их охватило недоумение. Как выяснила The Guardian, среди государств, на которые наложены пошлины, оказались территории без экспорта в США.

"На острове Норфолк нет известных поставок в США, а значит, ни пошлин, ни торговых барьеров там быть не может", – заявил администратор острова Джордж Плант. Подобные примеры вызывают вопросы о методологии, по которой администрация Трампа рассчитывала тарифы.

Экономисты опасаются, что новая тарифная политика может обернуться взрывным ростом цен для американских потребителей. Эксперт Джеймс Суровецки в соцсети X детально разобрал логику Белого дома и нашёл в ней серьёзные пробелы.

По его версии, команда Трампа не учитывала услужливую торговлю, в которой США традиционно имеют профицит. Вместо этого расчёты базировались только на товарных дефицитах.

Пока эксперты разбирали экономическую логику новых пошлин, в соцсетях появилось ещё одно любопытное предположение: администрация Трампа могла использовать чат-боты для расчёта тарифов.

На платформе Bluesky предпринимательница Эми Хой опубликовала скриншоты, где популярные ИИ-модели (ChatGPT, Gemini, Claude, Grok) выдавали похожие формулы расчёта. Любопытно, что сами чат-боты предупреждали пользователей, что подобный метод слишком упрощён.