Еще недавно считалось, что она не меняется.

Как показывает новое исследование, одна из фундаментальных констант вселенной может оказаться вовсе не константой. Новейшие данные одного из крупнейших астрономических проектов намекают на неожиданную возможность: тёмная энергия не просто существует, но и ведёт себя иначе, чем ожидалось. Если это подтвердится, нас ждёт серьёзный пересмотр космологических моделей.

Под темной энергией понимается нечто, что заставляет вселенную расширяться с ускорением. Так по крайней мере её описывает современная физика. Однако, если быть честными, учёные по-прежнему не понимают, что именно скрывается за этим термином. Мы привыкли к числу 70% – именно такую долю от всей энергии космоса она занимает. "Мы даже не уверены, является ли это энергией в привычном смысле", – признаётся Мустафа Ишак-Буашаки, профессор физики и астрофизики Техасского университета в Далласе.

Для изучения этого феномена учёные используют Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), инструмент, который, можно сказать, буквально заглядывает в прошлое. Установленный на 4-метровом телескопе Николаса У. Майалла в обсерватории Китт-Пик (Тусон, Аризона), он способен одновременно фиксировать свет от 5 000 галактик. Четыре года работы, и вот перед нами данные о 15 миллионах галактик и квазаров. Невероятный массив информации, который позволяет судить о том, как выглядела вселенная миллиарды лет назад.

Как считалось ранее, плотность темной энергии, возможно, не является постоянной. Ещё недавно подобное заявление сочли бы научной ересью, но анализ, проведённый группой Ишака-Буашаки, заставляет серьёзно задуматься.