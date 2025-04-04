Как показывает новое исследование, одна из фундаментальных констант вселенной может оказаться вовсе не константой. Новейшие данные одного из крупнейших астрономических проектов намекают на неожиданную возможность: тёмная энергия не просто существует, но и ведёт себя иначе, чем ожидалось. Если это подтвердится, нас ждёт серьёзный пересмотр космологических моделей.
Под темной энергией понимается нечто, что заставляет вселенную расширяться с ускорением. Так по крайней мере её описывает современная физика. Однако, если быть честными, учёные по-прежнему не понимают, что именно скрывается за этим термином. Мы привыкли к числу 70% – именно такую долю от всей энергии космоса она занимает. "Мы даже не уверены, является ли это энергией в привычном смысле", – признаётся Мустафа Ишак-Буашаки, профессор физики и астрофизики Техасского университета в Далласе.
Для изучения этого феномена учёные используют Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), инструмент, который, можно сказать, буквально заглядывает в прошлое. Установленный на 4-метровом телескопе Николаса У. Майалла в обсерватории Китт-Пик (Тусон, Аризона), он способен одновременно фиксировать свет от 5 000 галактик. Четыре года работы, и вот перед нами данные о 15 миллионах галактик и квазаров. Невероятный массив информации, который позволяет судить о том, как выглядела вселенная миллиарды лет назад.
Как считалось ранее, плотность темной энергии, возможно, не является постоянной. Ещё недавно подобное заявление сочли бы научной ересью, но анализ, проведённый группой Ишака-Буашаки, заставляет серьёзно задуматься.