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Kachka
Вероятность переноса GTA 6 рискует раздавить продажи других разработчиков
А точной даты выхода игры так и нет.

Релиз GTA 6 остаётся загадкой: его сроки обрастают слухами, а индустрия замерла в ожидании. Разработчики других игр вынуждены гадать, когда выйдет новый хит Rockstar, ведь неудачное совпадение дат может стоить им продаж и внимания аудитории. Многие студии откладывают анонсы, опасаясь, что их проекты окажутся в тени самого громкого релиза десятилетия.

Пока официальной информации о точной дате выхода GTA 6 нет, игровые компании вынуждены строить догадки. По словам Бена Портера, директора по консалтингу в Newzoo, неверный прогноз может обернуться катастрофой для некоторых студий:

"Если вы игровая компания, которая затаила дыхание в ожидании GTA 6, а её выход внезапно задерживается на три, четыре, пять или шесть месяцев, что вы будете делать?".

На данный момент предполагается, что GTA 6 выйдет на консолях этой осенью, однако о версии для ПК ничего не известно. Учитывая масштаб проекта, перенос релиза как минимум на 2026 год выглядит вполне вероятным. История знает немало подобных примеров: Cyberpunk 2077, Starfield и Assassin’s Creed Shadows также столкнулись с задержками.

Когда в 2013 году вышла GTA 5, её продажи побили все рекорды: только в США на её долю пришлось 50% доходов от игр за месяц, а в Великобритании – 89% всех проданных копий за неделю релиза. Такие цифры подтверждают опасения разработчиков: если их игра выйдет рядом с GTA 6, шансы на успех снижаются практически до нуля.

Несмотря на опасения, многие считают, что выход GTA 6 может встряхнуть игровой рынок, привлечь внимание к индустрии и даже оживить её:

"Вы часто слышите, что GTA 6 способна оживить рынок. И в этом есть доля правды. Но я не уверен, что эффект будет исключительно позитивным для всех," – отмечает Бен Портер.

#игры #rockstar games #gta 6 #rockstar #grand theft auto 6
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