Которая вышла еще в 2013 году.

Недавно вышедшее обновлённое издание Grand Theft Auto V для ПК стало значительным шагом вперёд в плане визуального качества по сравнению с версиями для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако, если сравнить его с оригинальными изданиями для PlayStation 3 и Xbox 360, выпущенными ещё в 2013 году, игра выглядит буквально как другая вселенная.

Авторитетный канал ElAnalistaDeBits подготовил детальное видео, в котором сравниваются все ключевые визуальные аспекты двух версий:

Дальность прорисовки

Детализация окружения

Качество растительности

Тени и отражения

Общий уровень графики

Несмотря на огромную разницу в детализации, удивительно наблюдать, насколько хорошо Rockstar Games смогли реализовать GTA V на устаревшем железе PS3 и Xbox 360. Для своего времени игра уже выглядела невероятно, а на современных платформах она раскрывается совершенно по-новому.

После трёх поколений консолей, на которых выходила Grand Theft Auto V, студия Rockstar Games наконец-то готова двигаться дальше. В этом году выйдет Grand Theft Auto VI, эксклюзивно для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

Хотя на данный момент мы видели игру лишь мельком, улучшения, представленные в GTA V Enhanced Edition, такие как реалистичная трассировка лучей в глобальном освещении, могут намекать на графический уровень следующей части. Однако это также может означать, что игра не будет работать выше 30 кадров в секунду на базовых консолях.