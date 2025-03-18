Чёрные дыры долгое время считались настоящими "кладбищами" материи – местами, где пространство и время прекращают своё существование. Согласно Общей теории относительности Эйнштейна, внутри них находится точка бесконечной плотности, где законы физики перестают работать. Всё, что попадает внутрь, обречено исчезнуть без следа.

Однако недавнее исследование, опубликованное 11 марта в Physical Review Letters, предлагает иной взгляд. Учёные Штеффен Гилен из Университета Шеффилда и Лусия Менендес-Пидаль из Университета Комплутенсе в Мадриде полагают, что сингулярность может быть не концом, а переходным этапом. Их работа предполагает, что вместо полного уничтожения материи чёрная дыра может превращаться в белую дыру – объект, выбрасывающий поглощённое вещество и энергию обратно в космос.

Идея белых дыр не нова: их существование предполагал ещё советский физик Игорь Новиков в 1964 году. Однако до сих пор считалось, что они могут существовать только в рамках математических моделей, не имея реальных физических аналогов.

Гилен и Менендес-Пидаль решили проверить, как квантовая механика влияет на классическое представление о чёрных дырах. Для этого они использовали упрощённую двумерную модель (т.н. плоскую чёрную дыру), которая часто применяется в теоретической физике.

Результаты оказались неожиданными. Вместо того чтобы превращаться в точку бесконечной плотности, как предсказывает Общая теория относительности, чёрная дыра в их модели испытывает хаотичные всплески энергии, которые не позволяют ей сжаться до бесконечности. Вместо этого они создают условия для перехода к белой дыре.

"Гипотетически, если бы у нас был наблюдатель, он мог бы пройти через чёрную дыру и выйти с другой стороны – в белой дыре".

Помимо революционного взгляда на чёрные дыры, исследователи предложили необычное объяснение природы времени. Они связывают его с тёмной энергией – загадочной силой, которая, согласно современным представлениям, заставляет Вселенную расширяться с ускорением.