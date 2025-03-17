Блок камер, судя по всему, и правда переделают.

Свежие утечки о линейке iPhone 17 подтверждают ранее циркулировавшие слухи о новом дизайне блока камеры. На этот раз в сеть попали металлические формы, предназначенные для производства чехлов и, судя по ним, Apple действительно готовит значительные изменения.

Авторитетный инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson) опубликовал фотографии металлических пресс-форм для будущих iPhone. Их форма соответствует ранее утёкшим CAD-чертежам и указывает на радикальное изменение расположения камер в большинстве моделей.

Обычный iPhone 17 – традиционная двойная камера со вспышкой, расположенной слева

iPhone 17 Pro и Pro Max – три объектива, а вспышка и сенсоры теперь отделены и вынесены в правую часть

iPhone 17e / 17 Air – ультратонкий корпус и всего одна основная камера, но с передовой технологией "2-в-1", которая уже используется в iPhone 16e

Подобные формы не создаются самой Apple, а предназначены для сторонних производителей аксессуаров. Они позволяют заранее подготовить чехлы и другие аксессуары, но часто основаны лишь на слухах и утечках, а не на официальных данных от компании.

Тем не менее, возможность ошибки невелика – у Сонни Диксона отличный послужной список по предсказанию будущих iPhone. В апреле 2024 года он первым показал макеты iPhone 16, точно угадав их размеры за несколько месяцев до анонса.

На представленных формах можно заметить, что у iPhone 17e / 17 Air камера выступает больше, чем у других моделей. Это косвенно подтверждает слухи о серьёзном уменьшении толщины корпуса.