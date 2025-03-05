Вариант с 48Gb памяти тоже, как утверждается, существует.

GeForce RTX 4090 с 96Gb видеопамяти, похоже, действительно существует и уже проходит тестирования. Если верить утечкам, массовое производство может начаться в ближайшее время.

Слухи о версии RTX 4090 с более чем 24Gb VRAM оказались не столь беспочвенными. Хотя официального подтверждения нет, ряд источников сообщает о подготовке моделей с 48 и 96Gb памяти.

Пользователь X с ником @eisneim утверждает, что получил подтверждение существования 96-гигабайтного варианта. Пока эта модификация находится на стадии тестирования и еще не запущена в серийное производство. Однако если испытания пройдут успешно, релиз не заставит себя ждать.

Безусловно, стоит относиться к этой информации с долей скепсиса, но один из сотрудников завода также подтвердил её достоверность. В обсуждении другой пользователь сообщил, что одна из фабрик уже продает RTX 4090 с 48Gb памяти.

Тем не менее даже подтвержденное существование 96-гигабайтной версии не гарантирует её стабильную работу. Более того, её цена, как ожидается, будет вдвое выше по сравнению с 48-гигабайтной моделью. По этой причине заводы пока рассматривают выпуск только 48Gb варианта, а 96Gb может появиться спустя 3-4 месяца.