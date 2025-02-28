Фраза "Half-Life 3 подтверждена" может вскоре утратить свою ироничность. Все больше слухов указывает на то, что 18-летнее ожидание после выхода Half-Life 2: Episode 2 близится к концу, а Half-Life 3 уже на финальных стадиях разработки.

Катализатором новых волнений среди поклонников культового шутера стала недавняя обновленная версия Deadlock – многопользовательской MOBA от Valve. Внутри нее обнаружено упоминание о некоем HLX, который, по мнению сообщества, является рабочим названием Half-Life 3.

Примечательно, что HLX ранее всплывал в обновлениях других игр Valve, включая Dota 2 и Counter-Strike 2. Однако на этот раз он фигурирует вместе с упоминанием FSR3 – технологии масштабирования изображения AMD FidelityFX Super Resolution.

Известный инсайдер Valve Тайлер МакВикер полагает, что если FSR действительно используется в сборке HLX, это свидетельствует о том, что игра находится на финальном этапе разработки:

"FSR не применяют на ранних стадиях. Эти системы постобработки на базе ИИ не предназначены для этапа активной разработки".

Косвенные подтверждения также поступили в канун Нового года. Майк Шапиро, актер, озвучивший G-Man и Барни Кэлхауна, опубликовал видео с неоднозначным посланием: он надеется, что "следующие 25 лет будут столь же богаты неожиданностями, как и предыдущие". В конце ролика он произносит: "Увидимся в новом году", а сопроводительный текст включает хештеги #Valve и #Halflife.