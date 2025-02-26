А иногда нейросеть даже сбрасывает вызов.

В воскресенье xAI анонсировала запуск новой функции для собственной модели искусственного интеллекта Grok 3. На первый взгляд она может напомнить голосовой режим ChatGPT от OpenAI, однако Grok теперь предоставит премиум-подписчикам не просто стандартный набор ответов, а целый спектр личностей, включая режимы, которые могут обсуждать темы, на которые другие нейросети предпочли бы не отвечать. Среди них – "необузданный" режим.

На следующий день исследователь ИИ Райли Гудсайд привлек внимание к особенно провокационному "необузданному" режиму, опубликовав видео. В ролике Гудсайд многократно прерывает голосового чат-бота, и тот, в ответ, начинает выкрикивать нечеловеческие звуки. "Голосовой режим Grok 3, после нескольких прерываний с просьбами кричать громче, выплескивает 30 секунд нечеловеческого вопля, оскорбляет меня и сбрасывает вызов", – писал Гудсайд в своём твите.

Режим "необузданного" общения использует не только грубый язык и обидные фразы, но и целые потоки уничижительных оскорблений. Вместе с ним доступны другие, менее радикальные, но не менее необычные варианты: "Рассказчик", который может воссоздать атмосферу сказки; "Романтический", с говором, полным неуверенности и запинок; "Медитация", который помогает погрузиться в расслабляющее состояние; "Конспирология", обсуждающий теории заговоров и мифы вроде НЛО или бигфута; "Неаккредитованный терапевт", играющий роль психолога, и даже "Грок-док" в образе врача.



