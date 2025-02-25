И по форме походить на маленькую галактику.

Далеко за орбитой Плутона находится область, окутанная тайной, – огромное пространство, населенное бесчисленными ледяными остатками ранней Солнечной системы. Эта далекая область, известная как облако Оорта, никогда не наблюдалась напрямую, но о её присутствии можно судить по кометам, которые время от времени пикируют на Солнце. Появившаяся модель позволяет предположить, что внутренняя структура облака Оорта может представлять собой не однородную оболочку, как считалось ранее, а сложную спираль, похожую на миниатюрную галактику.

Облако Оорта, начинается примерно от 2000 до 5 000 астрономических единиц (а.е.), а его внешние границы достигают 100 000 а.е.

До недавнего времени геометрия облака была в значительной степени умозрительной. Однако исследователи из Юго-Западного исследовательского института и Американского музея естественной истории предложили новую интерпретацию: внутреннее облако Оорта может иметь спиральную форму. Эта гипотеза, подробно изложенная в пока еще не рецензируемом исследовании, возникает под воздействием галактического прилива. В отличие от планет, которые тесно связаны с Солнцем, объекты в облаке Оорта существуют на пороге, где коллективное гравитационное влияние звезд, черных дыр и концентраций массы Млечного Пути становится доминирующим.

Подтверждение этой спиральной структуры на нынешнем этапе остается для ученых сложной задачей. Прямая съемка объекта невозможна из-за огромного расстояния до облака Оорта.