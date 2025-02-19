И сделали его уникальной формы.

Китайские исследователи, по данным местных СМИ, создали синтетический алмаз, который превосходит природные алмазы земного происхождения как по твердости, так и по упругости. Если масштабировать его для коммерческого использования, этот прорыв может произвести революцию в отраслях, зависящих от сверхпрочных материалов.

Как известно, большинство природных алмазов имеют кубическую структуру, однако существуют и редкие исключения. Одной из таких аномалий является минерал под названием лонсдейлит – алмаз с гексагональной решеткой, впервые обнаруженный в 1967 году в метеорите Каньон-Диабло. Его экзотическая форма давно интригует ученых благодаря своему теоретическому превосходству в твердости и термической стабильности.

Недавно разработанный в Китае алмаз повторяет эту гексагональную форму. Исследователи синтезировали минерал, подвергнув сжатый графит экстремальному нагреву, в результате чего получился кристалл миллиметрового размера с невиданными до этого свойствами: твердостью 155 гигапаскалей (ГПа) и термической стабильностью, достигающей 1 100 градусов по Цельсию. Для сравнения, твердость природных алмазов обычно не превышает 70-100 ГПа, а термические пределы составляют 700 градусов Цельсия.

Председатель группы по конденсированной материи и фотонике Университета Кардиффа Оливер Уильямс отметил, что, несмотря на свою редкость, синтетический алмаз, к сожалению, не будет стоить дороже стандартных ювелирных изделий.