Метод предполагает использование дефектов кристалла.

Ученые всегда боролись с проблемой ограниченного пространства для записи данных, которая не позволяла вместить определенное количество информации в объекты маленького размера. Как рассказывают зарубежные СМИ, исследователи из Притцкеровской школы молекулярной инженерии Чикагского университета смогли преодолеть порог вместительности данных, используя кристаллы.

Сообщается, что новый революционный метод предполагает использование одноатомных дефектов в кристалле для представления двоичных 1 и 0 при хранении данных. Простыми словами, исследователи взяли кристаллический куб размером в миллиметр и вместо недостающих атомов записали на него терабайты различной информации, доказав, что размер пространства теперь не ограничивает количество данных на нем.

Исследовательская группа внедрила в кристалл ионы редкоземельных элементов: после "загрузки" они активируются лазером, высвобождая электроны, которые попадают в ловушку дефектов кристалла. Там и была разработана бинарная система – заряженный дефект кристалла равен единице, а незаряженный равен нулю.