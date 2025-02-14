Большая часть из них должна подешеветь.

Как известно, за последние пару дней курс рубля значительно вырос относительно доллара. Немногим более месяца назад за один доллар просили 110 рублей, а уже сейчас курс достиг 90 руб./$. Стоит отметить, что за один евро на момент написания статьи просят тоже мало относительно недавних времен: всего 95 рублей. В связи с укреплением курса автомобильный эксперт и владелец YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов рассказал, что будет происходить с динамикой цен на машины в России.

По его словам, именно укрепление рубля на международных биржах повлияет на бонусы конечным потребителям в РФ, а не скидки на машины из США и ЕС в Китае, о которых сегодня так часто можно слышать. Эксперт уверен, что скидки за рубежом россиянам особой пользы не принесут из-за затрат на логистику для транспортировки этих автомобилей и высоких таможенных пошлин. С другой стороны, утверждается, что если такой курс продержится хотя бы неделю, цены на многие автомобильные марки в России ощутимо упадут.

Напомним, последний раз нынешние валютные показатели фиксировались в сентябре. Таким образом рубль обновил четырехмесячные максимумы.